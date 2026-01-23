La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó que los futbolistas extranjeros que participen en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán pagar impuestos en México por sus ingresos generados en el país durante el torneo. Esta medida representa una primera histórica para un mundial organizado en territorio mexicano.

¿Por qué se aplica este impuesto?

Según lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026, las personas que generen ingresos en México por actividades deportivas están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin importar su nacionalidad. En ese sentido, los jugadores extranjeros no quedan exentos y deberán cumplir con estas obligaciones fiscales por los ingresos que perciban por su participación en el Mundial solo cuando estos se generen en partidos disputados en territorio mexicano.

El SAT establece que no se gravará la totalidad de sus ingresos del torneo, sino solo la parte proporcional que corresponde a los encuentros en México, dado que el Mundial 2026 se disputa de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

¿Cuánto pagarán?

Tasa del 25% de ISR: Los jugadores extranjeros deberán pagar este porcentaje sobre el ingreso bruto que obtengan por su participación en los partidos jugados en México, incluyendo remuneración base y premios en metálico.

Proporcional a partidos en México: Por ejemplo, si un futbolista participa en varios encuentros y solo algunos se juegan en ciudades mexicanas (como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey), solo la proporción del ingreso atribuible a esos partidos será gravada.

Sin deducciones por defecto: El impuesto se aplica sin deducciones salvo que el jugador opte por inscribirse bajo un esquema fiscal con representante en México, lo cual en algunos casos puede modificar el tratamiento.

¿Qué pasa con los nacionales y otros casos?

Jugadores mexicanos residentes fiscalmente en México pagarán ISR por el 100% de sus ingresos conforme a la tarifa progresiva vigente en la ley nacional.

Otros participantes vinculados al torneo —como técnicos, árbitros o cuerpo técnico extranjero— también están sujetos a este impuesto solo por actividades relacionadas con el Mundial en México.

Con información de Luis Ascanio

MF