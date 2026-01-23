El dólar estadounidense cerró la última jornada con un precio promedio de 17,37 pesos mexicanos, lo que representa una baja del 0,62% respecto al día previo, cuando se cotizó en 17,48 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa norteamericana acumula una caída de 1,49%, mientras que en comparación anual mantiene una disminución de 14,51%, reflejando la fortaleza sostenida del peso mexicano frente al dólar.

Con este resultado, la moneda estadounidense encadena tres sesiones consecutivas a la baja, en un contexto de baja volatilidad: el indicador semanal se ubicó en 4,51%, notablemente inferior al promedio anual de 8,89%.

Estos datos confirman que el tipo de cambio se mantiene estable, con fluctuaciones moderadas y un comportamiento menos variable de lo habitual en los mercados cambiarios.

¿Por qué se debilitó el dólar?

La fortaleza del peso mexicano se enmarca en un contexto de debilidad generalizada del dólar estadounidense a nivel global.

El índice Dólar (DXY), que mide el desempeño de la divisa norteamericana frente a una canasta de monedas principales, ha mostrado retrocesos ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos concluya su ciclo de alzas en las tasas de interés.

Cuando la Fed señala una postura monetaria menos restrictiva, los capitales tienden a buscar rendimientos en mercados emergentes, beneficiando a divisas líquidas como el peso mexicano.

Diferencial de tasas entre Banxico y la Fed impulsa la fortaleza del peso

La baja volatilidad reportada del 4.51%, significativamente menor al promedio anual, y la apreciación acumulada se sustentan en el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Con una tasa de referencia del Banco de México (Banxico) que ha mantenido un margen histórico sobre la de la Reserva Federal, se incentiva el 'Carry Trade', una estrategia donde los inversionistas venden dólares para comprar pesos y capturar los altos rendimientos, blindando a la moneda nacional contra fluctuaciones abruptas.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE