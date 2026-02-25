Pensión IMSS: ¿Cuándo cae el pago de marzo 2026?

En días recientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la fecha correspondiente al depósito de pensiones del mes de marzo de 2026. En esta nota te contamos los detalles.

De acuerdo con su calendario oficial, el pago se efectuará el lunes 2 de marzo, debido a que el día 1 cae en domingo y no es considerado hábil para operaciones bancarias.

El recurso será transferido de manera automática a las cuentas registradas por los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también ajustó sus fechas de pago conforme a los días hábiles establecidos en el sistema financiero, con el objetivo de garantizar una dispersión oportuna.

El calendario anual de pagos del IMSS para 2026 quedó definido de la siguiente manera:

Marzo, lunes 2

Abril, miércoles 1

Mayo, lunes 4

Junio, lunes 1

Julio, miércoles 1

Agosto, lunes 3

Septiembre, martes 1

Octubre, jueves 1

Noviembre, lunes 2

Diciembre, martes 1.

En cuanto a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, operada por la Secretaría de Bienestar, se prevé que la dispersión de recursos inicie durante la primera semana de marzo, conforme al calendario organizado por la inicial del apellido. La autoridad federal dará a conocer los detalles oficiales en los próximos días.

Para reducir aglomeraciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos, se recomienda realizar el retiro uno o dos días después de la fecha de depósito.

AO

