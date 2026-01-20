SAT: ¿Constancia de Situación Fiscal es obligatoria para emitir facturas?

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento oficial emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuyo objetivo es concentrar la información fiscal de una persona y facilitar diversos trámites que requieren estos datos, como la apertura de una cuenta bancaria.

Sin embargo, ante la constante actualización de documentos oficiales y procesos legales, muchos contribuyentes se preguntan para qué trámites es realmente necesaria la Constancia de Situación Fiscal y, en particular, si su presentación es obligatoria para la emisión de facturas electrónicas (CFDI).

Ante la insistencia de la ciudadanía, el SAT difundió este martes un comunicado en el que aclaró todas las dudas relacionadas con este documento.

¿Es obligatoria la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas?

El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para la emisión de facturas electrónicas (CFDI). En caso de que un emisor condicione la expedición de una factura a la entrega de este documento, incurrirá en una infracción que puede ser sancionada con una multa de hasta 122 mil 440 pesos, conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con el comunicado, para emitir una factura únicamente se requiere la clave del RFC, el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal del receptor.

Asimismo, el SAT aclaró que los trabajadores tampoco están obligados a presentar la CSF ante sus empleadores para el timbrado de nómina. En estos casos, los patrones pueden solicitar la información fiscal correspondiente mediante un caso de aclaración, conforme a la ficha de trámite 44/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados , prevista en el Anexo 2 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

El organismo también destacó que la Constancia de Situación Fiscal contiene únicamente datos relevantes para el propio contribuyente y no tiene vigencia, ya que se actualiza únicamente cuando se realizan modificaciones en la información fiscal.

¿Dónde se puede obtener la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal está disponible a través de los siguientes canales:

Para personas físicas y morales:

Portal del SAT (sat.gob.mx), utilizando Contraseña o e.firma vigente.

Para personas físicas:

Aplicación SAT Móvil, donde puede descargarse de forma permanente.

SAT ID, a través del cual puede recibirse de manera mensual.

Oficina Virtual, al agendar una cita en citas.sat.gob.mx y seleccionar el servicio “Entrega de Constancias”.

Oficinas del SAT, sin necesidad de cita, presentando una identificación oficial vigente o mediante huella digital.

La Constancia de Situación Fiscal es un documento informativo que facilita diversos trámites, pero su presentación no es obligatoria para emitir facturas electrónicas ni para el timbrado de nómina. Conocer su verdadero alcance permite a los contribuyentes evitar solicitudes indebidas y cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

