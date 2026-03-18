SAT confirma su lista negra: Estas son las empresas mexicanas complicadas en marzo 2026

Desde el 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de publicar las tasas efectivas promedio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que funciona como una especie de termómetro fiscal. De esta manera, la autoridad fiscal no necesita tocar a las puertas para tener conocimiento de si las empresas pagan los impuestos correspondientes.

Es así como, durante este 2026 habrán repercusiones concretas para aquellos negocios que no cumplan con sus obligaciones fiscales: quienes paguen por debajo del parámetro de su sector, podrían ser convocados a presentar declaraciones complementarias y una posible auditoría.

De acuerdo con la publicación más reciente del SAT, que corresponde a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, son 11sectores económicos y agrupan 80 actividades en total. Asimismo, dichos sectores condensan alrededor del 89% de las actividades publicadas con un aporte del 35% de la recaudación total a nivel federal.

La publicación de estos parámetros no es precisamente con la finalidad de transparencia, sino que es una advertencia para las próximas revisiones llevadas a cabo este año.

La estrategia del SAT consiste en utilizar la información que ya tiene, como declaraciones anuales, datos sobre situación fiscal, pedimentos, entre otros, para construir un promedio sectorial. Con este material se realizan tasas de referencia por actividad económica, y en consecuencia, cualquier empresa que quede por debajo del promedio será expuesta a revisión.

¿Cuáles son las empresas mexicanas que están en la mira del SAT?

El SAT monitorea el resultado de las operaciones fiscales que se alejan del promedio de las empresas similares del mismo sector , mas no cuestiona que las empresas usen deducciones legítimas.

Estos son los sectores que abarcan la mayor parte de la economía mexicana:

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Industrias manufactureras

Minería

Servicios financieros y de seguros

La segunda entrega amplió la cobertura a los siguientes sectores:

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Transportes, correos y almacenamiento

Dirección de corporativos y empresas

Información en medios masivos

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas

Los datos arrojados indican una brecha entre los sectores. El extremo más bajo está en el comercio al pormenor de semillas, granos, especias, entre otros, que registran unas tasas de 1.01% en 2022 y 1.6% en 2023. Por el contrario, el extremo más alto, correspondiente a la fabricación de cemento para construcción, el cual está dentro de las industrias manufactureras, representó las tasas más altas: 8.92% en 2022 y 11.14% en 2023.

El SAT requiere declaraciones complementarias que corrijan la situación antes que recurrir a una auditoría. Al no hacerlo, la autoridad fiscal tomará la iniciativa; las empresas que se alejen del promedio sectorial sin una justificación sólida tienen cada vez menos oportunidad de pasar desapercibidas.

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