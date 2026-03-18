Pensión IMSS e ISSSTE: ¿beneficiarios recibirán pago aparte en abril de 2026?

De cara a abril de 2026, han comenzado a circular preguntas entre los pensionados del IMSS y del ISSSTE sobre la posibilidad de recibir un pago aparte; sin embargo, no hay depósitos adicionales para los beneficiarios programados para ese mes.Los pagos de ambas instituciones se mantendrán conforme a su calendario habitual, sin bonos ni adelantos extraordinarios.Una de las principales confusiones para quienes reciben su dinero tras la pensión tiene que ver con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual se entrega de forma bimestral, por lo que hay meses donde las personas reciben estos dos ingresos.Sin embargo, el último pago de este programa del Gobierno de México corresponde al periodo marzo-abril, que se está entregando en este mes, mientras que el siguiente depósito estaría depositándose hasta mayo y contemplando junio, por lo que en abril no se recibirá.Hasta el momento no se tiene el conocimiento sobre pagos extraordinarios para abril.Ante este tipo de información, se recomienda a los beneficiarios consultar únicamente fuentes oficiales y verificar los calendarios de pago para evitar confusiones.De acuerdo con la información oficial, las fechas de dispersión son las siguientes. En el caso de abril, los beneficiarios recibirán su dinero a partir del miércoles 1:Los pensionados por el ISSSTE podrán cobrar a partir del 27 de marzo. El calendario completo es el siguiente:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF