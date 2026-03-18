Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Pensión IMSS e ISSSTE: ¿beneficiarios recibirán pago aparte en abril de 2026?

Una de las confusiones para quienes reciben su dinero tiene que ver con la Pensión Bienestar, la cual se entrega de forma bimestral

Por: Oralia López

Siempre se recomienda a los beneficiarios de la Pensión IMSS e ISSSTE consultar fuentes oficiales y verificar los calendarios de pago para evitar confusiones. ESPECIAL / CANVA

Siempre se recomienda a los beneficiarios de la Pensión IMSS e ISSSTE consultar fuentes oficiales y verificar los calendarios de pago para evitar confusiones. ESPECIAL / CANVA

De cara a abril de 2026, han comenzado a circular preguntas entre los pensionados del IMSS y del ISSSTE sobre la posibilidad de recibir un pago aparte; sin embargo, no hay depósitos adicionales para los beneficiarios programados para ese mes.

Los pagos de ambas instituciones se mantendrán conforme a su calendario habitual, sin bonos ni adelantos extraordinarios.

El pago aparte: la Pensión Bienestar

Una de las principales confusiones para quienes reciben su dinero tras la pensión tiene que ver con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual se entrega de forma bimestral, por lo que hay meses donde las personas reciben estos dos ingresos.

Sin embargo, el último pago de este programa del Gobierno de México corresponde al periodo marzo-abril, que se está entregando en este mes, mientras que el siguiente depósito estaría depositándose hasta mayo y contemplando junio, por lo que en abril no se recibirá.

¿Habrá algún pago adicional para los pensionados del IMSS y del ISSSTE?

Hasta el momento no se tiene el conocimiento sobre pagos extraordinarios para abril.

Recomendación para pensionados

Ante este tipo de información, se recomienda a los beneficiarios consultar únicamente fuentes oficiales y verificar los calendarios de pago para evitar confusiones.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS 2026

De acuerdo con la información oficial, las fechas de dispersión son las siguientes. En el caso de abril, los beneficiarios recibirán su dinero a partir del miércoles 1:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

  • Enero | Viernes | 2 de enero
  • Febrero | Martes | 3 de febrero
  • Marzo | Lunes | 2 de marzo
  • Abril | Miércoles | 1 de abril
  • Mayo | Lunes | 4 de mayo
  • Junio | Lunes | 1 de junio
  • Julio | Miércoles | 1 de julio
  • Agosto | Lunes | 3 de agosto
  • Septiembre | Martes | 1 de septiembre
  • Octubre | Jueves | 1 de octubre
  • Noviembre | Lunes | 2 de noviembre
  • Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE en 2026:

Los pensionados por el ISSSTE podrán cobrar a partir del 27 de marzo. El calendario completo es el siguiente:

  • Enero | 2 de enero
  • Febrero | 30 de enero
  • Marzo | 27 de febrero
  • Abril | 27 de marzo
  • Mayo | 29 de abril
  • Junio | 29 de mayo
  • Julio | 29 de junio
  • Agosto | 30 de julio
  • Septiembre | 28 de agosto
  • Octubre | 30 de septiembre
  • Noviembre | 29 de octubre
  • Diciembre | 27 de noviembre

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