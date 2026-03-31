SAT confirma quiénes se salvan de la Declaración Anual este año

Cada mes de abril, millones de personas físicas en México tienen que rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un grupo de afortunados que están legalmente exentos de esta obligación fiscal, lo que significa que se salvan y tienen un alivio directo para sus bolsillos. Por si te interesa, te detallamos exactamente qué dice la autoridad sobre quiénes pueden saltarse este paso sin temor a represalias, multas o auditorías sorpresa.

¿Quiénes están libres de la Declaración Anual ante el SAT?

Según lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existen ciertos contribuyentes que no están obligados a presentar la Declaración Anual en este ejercicio fiscal. Estos son:

En primer lugar, quedan exentas las personas que percibieron ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador, siempre que estos no hayan superado los 400 mil pesos durante el año.

También se excluye a quienes, además de salarios provenientes de un único patrón, hayan obtenido ingresos por intereses reales, siempre que el total combinado no exceda los 400 mil pesos y los intereses no rebasen los 100 mil pesos en el mismo periodo.

De igual forma, no deberán presentar la declaración quienes hayan recibido ingresos por salarios de un solo empleador, siempre que no exista impuesto a su cargo, el patrón haya emitido correctamente los comprobantes de nómina correspondientes y, en caso de contar con ingresos por intereses nominales de instituciones financieras, estos no superen los 20 mil pesos anuales.

Finalmente, las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) podrán quedar relevadas de esta obligación, conforme a lo dispuesto en la regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026.

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¿Qué pasa si decides presentar la Declaración Anual de forma voluntaria?

Aunque la ley exime de presentar la Declaración Anual, hacerlo de forma voluntaria puede ser una jugada maestra si se tienen deducciones personales registradas. Gastos médicos, colegiaturas, intereses reales por créditos hipotecarios o aportaciones voluntarias al Afore pueden generar un saldo a favor, obligando al gobierno a devolver dinero en efectivo directamente a la cuenta bancaria. Muchos mexicanos recuperan miles de pesos anuales gracias a esta estrategia financiera totalmente legal.

Vale la pena recordar que la exención es un derecho adquirido, pero no quita la responsabilidad de mantener la información fiscal completamente actualizada. Muchos contribuyentes asumen erróneamente que no deben declarar y terminan con multas por desconocer que su empleador cometió un error en el timbrado de su nómina. La prevención es tu mejor herramienta para evitar que un trámite omitido se convierta en un crédito fiscal impagable que afecte tu patrimonio y tu tranquilidad familiar a largo plazo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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