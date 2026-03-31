SAT confirma quiénes se salvan de la Declaración Anual este año

Cada mes de abril, millones de personas físicas en México tienen que rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, existe un grupo de afortunados que están legalmente exentos de esta obligación fiscal, lo que significa que se salvan y tienen un alivio directo para sus bolsillos. Por si te interesa, te detallamos exactamente qué dice la autoridad sobre quiénes pueden saltarse este paso sin temor a represalias, multas o auditorías sorpresa.Según lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existen ciertos contribuyentes que no están obligados a presentar la Declaración Anual en este ejercicio fiscal. Estos son:Aunque la ley exime de presentar la Declaración Anual, hacerlo de forma voluntaria puede ser una jugada maestra si se tienen deducciones personales registradas. Gastos médicos, colegiaturas, intereses reales por créditos hipotecarios o aportaciones voluntarias al Afore pueden generar un saldo a favor, obligando al gobierno a devolver dinero en efectivo directamente a la cuenta bancaria. Muchos mexicanos recuperan miles de pesos anuales gracias a esta estrategia financiera totalmente legal.Vale la pena recordar que la exención es un derecho adquirido, pero no quita la responsabilidad de mantener la información fiscal completamente actualizada. Muchos contribuyentes asumen erróneamente que no deben declarar y terminan con multas por desconocer que su empleador cometió un error en el timbrado de su nómina. La prevención es tu mejor herramienta para evitar que un trámite omitido se convierta en un crédito fiscal impagable que afecte tu patrimonio y tu tranquilidad familiar a largo plazo.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF