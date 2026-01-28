Revisión T-MEC: El futuro de la industria automotriz en juego

La revisión del T-MEC está programada para mediados de 2026, hasta el momento ha iniciado formalmente desde principios de este año con un entorno de alta incertidumbre y tensiones comerciales, especialmente por políticas proteccionistas de Estados Unidos.

De acuerdo con Rogelio garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el desempeño de la industria automotriz mexicana en 2026 dependerá, principalmente, de la posible eliminación de los aranceles de la Sección 232 a las exportaciones de vehículos y camiones.

Durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, Garza subrayó que el tratado de libre comercio ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del sector desde hace 30 años, al permitir el libre flujo de vehículos y autopartes dentro de Norteamérica.

¿Cómo afectaron los aranceles a la industria automotriz en México?

Actualmente, México exporta entre 85% y 88% de los vehículos que fabrica y cerca de 80% de estos tienen como destino el mercado estadounidense.

Este esquema se vio alterado en 2025 con la aplicación de aranceles bajo la Sección 232 por parte de Estados Unidos donde se impuso un arancel de 25% a los vehículos que importan desde México, con la posibilidad para las armadoras de descontar del gravamen únicamente el contenido de origen estadounidense, no el regional, lo que encareció las exportaciones mexicanas hacia ese mercado.

"Esto significa que ese 80% de vehículos que se mandaron a Estados Unidos el año pasado que fueron cerca de 2.7 millones de vehículos pagaron un 25% de arancel y algunos están en proceso de evolución del contenido estadounidense", indicó.

Por lo tanto, para julio de este año, la industria automotriz llega a la revisión del T-MEC con aranceles.

¿Qué beneficios traería la próxima revisión del T-MEC?

"No sabemos qué va a poner Estados Unidos en la mesa, vamos a ver qué propone pero hay varias cosas que se pueden mejorar como las nuevas tecnologías para los vehículos eléctricos que en legislaciones anteriores del T-MEC no venían y tenemos que actualizar para darle vida a los nuevos procesos productivos en la región. Querrán revisar los aspectos laborales para la revisión de los estándares laborales y ciertos mecanismos que tienen que cumplirse para ciertos sectores, así como la compra del acero a nivel producción", adelantó.

Garza enfatizó que una vez llegado a un acuerdo en el T-MEC, la industria automotriz espera que ya no haya ningún tipo de arancel y se regrese al libre flujo de mercancías para el sector en Norteamérica.

A la revisión del T-MEC se suma el fenómeno del nearshoring, y Garza dijo que la relocalización de cadenas productivas hacia México continúa como una oportunidad relevante.

Sin embargo, advirtió que este proceso no es automático y dependerá tanto de los resultados de la revisión del tratado como de la competitividad interna del país y de una estrategia clara sobre qué segmentos de la cadena de valor pueden atraer inversiones.

En este contexto, Garza destacó que, pese a la incertidumbre comercial y geopolítica, el año pasado, la industria automotriz mexicana mostró resiliencia y la producción cerró con una disminución de 0.9%, las exportaciones cayeron 2.7% y el mercado interno registró un crecimiento de 1.4%.

KR