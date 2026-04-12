SAT confirma que así puedes sacar el RFC actualizado y GRATIS en abril 2026

Durante 2026, las personas físicas en México tienen la posibilidad de tramitar o actualizar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin costo alguno mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria.

Este registro es obligatorio y tiene una función clara: permite a los ciudadanos trabajar formalmente, emitir facturas, abrir cuentas bancarias y realizar trámites fiscales dentro del país.

Aunque no se trata de un requisito nuevo, su importancia ha crecido en los últimos años. Actualmente, no contar con el RFC actualizado puede generar rechazos laborales, dificultades con la facturación electrónica o bloqueos en gestiones financieras.

Por esta razón, el SAT mantiene disponible la opción digital para evitar traslados a oficinas físicas y facilitar el proceso a los contribuyentes.

Cómo sacar el RFC gratis en línea desde el portal del SAT

El procedimiento puede realizarse directamente desde el sitio oficial del SAT, sin intermediarios. Esta modalidad es una de las más prácticas, ya que permite completar el trámite desde casa.

Para iniciar el registro, es necesario ingresar a la sección “Inscripción en el RFC para personas físicas” y contar con información básica:

CURP vigente (Clave Única de Registro de Población)

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Nombre completo y datos personales

En algunos casos específicos, el sistema puede solicitar continuar el proceso mediante una cita en Oficina Virtual, especialmente para:

Personas físicas sin obligaciones fiscales

Personas con ingresos por salarios

Mexicanos que residen en el extranjero

SAT

Antes de acudir a esta modalidad, es necesario enviar la documentación digitalizada al correo oficial del SAT y firmar el formato correspondiente mediante la herramienta FOV-I (Formato de Inscripción en Oficina Virtual).

Una vez concluido el proceso, el sistema genera automáticamente el RFC con homoclave y permite descargar el comprobante en cuestión de minutos.

Actualización del RFC y datos fiscales en 2026

Para quienes ya cuentan con RFC, el SAT también ofrece la opción de actualizar información en línea utilizando la contraseña o la e.firma.

Este proceso es clave para evitar inconsistencias en los registros fiscales y mantener la información vigente.

Entre los datos que se pueden modificar destacan:

Domicilio fiscal

Actividad económica

Corrección de datos personales

Cambio de régimen fiscal

Mantener estos datos actualizados es fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar contratiempos en trámites oficiales.

Constancia de Situación Fiscal 2026

Tras realizar el trámite o actualización, uno de los documentos más requeridos es la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Este archivo confirma que el RFC está activo y vigente, y puede descargarse en formato PDF directamente desde el portal del SAT.

La CSF se ha vuelto indispensable en procesos laborales y administrativos, ya que muchas empresas la solicitan como parte de la documentación básica para contratación.

El SAT enfatiza que este procedimiento es completamente gratuito y debe realizarse únicamente a través de canales oficiales.

Puntos importantes a considerar:

No pagar a terceros por tramitar o corregir el RFC

Utilizar exclusivamente el portal oficial del SAT

Tener documentos digitalizados y actualizados

Verificar que los datos personales sean correctos

Descargar y guardar el acuse de inscripción

Cualquier cobro relacionado con este trámite es ajeno a la autoridad fiscal.

El proceso para obtener o actualizar el RFC en 2026 se ha simplificado mediante herramientas digitales que permiten realizarlo sin acudir a oficinas. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en México.

Contar con este registro actualizado no solo evita problemas administrativos, sino que también abre la puerta a oportunidades laborales y financieras dentro del país.

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