La temporada para rendir cuentas a las autoridades fiscales ha llegado a México, y con ella, la oportunidad dorada de recuperar parte de nuestros impuestos pagados durante el año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detallado las reglas específicas para la Declaración Anual 2025; quédate que en esta nota te las revelamos.

Para muchos ciudadanos este proceso administrativo puede parecer un verdadero dolor de cabeza, pero conocer a fondo las deducciones personales cambia por completo el panorama.

El objetivo principal del ejercicio anual es determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a tus ingresos, pero la ley permite restar ciertos gastos básicos de tu base acumulable. Al hacerlo correctamente, disminuyes tu carga tributaria, lo que frecuentemente se traduce en un depósito directo a tu cuenta bancaria por concepto de saldo a favor en cuestión de días.

¿Qué gastos médicos son válidos para el SAT en esta temporada?

Las autoridades confirmaron que puedes deducir honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, siempre que los profesionales estén debidamente titulados y registrados ante las instancias correspondientes. Entran en la lista los gastos hospitalarios, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, aparatos de rehabilitación y lentes ópticos graduados hasta por un monto máximo de 2 mil 500 pesos por persona.

Un detalle importantísimo es que las medicinas compradas en farmacias comunes no son deducibles bajo ninguna circunstancia, a menos que estén incluidas directamente en la factura de un hospital. Asimismo, las primas de seguros de gastos médicos mayores o independientes son completamente válidas para incluirlas en tu reporte anual.

Para que el sistema reconozca estos pagos sin emitir alertas, jamás debes realizarlos en efectivo; el uso de tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica o cheque nominativo es estrictamente obligatorio. Además, debes solicitar tu CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) al momento del pago, asegurándote de que el uso de la factura sea "Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios".

Reglas de oro para deducir gastos educativos sin cometer errores

En el ámbito educativo, las colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato son deducibles, pero existen límites anuales estrictos. Estos son los topes para cada nivel educativo:

Preescolar 14 mil 200 pesos

Primaria 12 mil 900 pesos

Secundaria 19 mil 900 pesos

Profesional técnico 17 mil 100 pesos

Bachillerato 24 mil 500 pesos por cada alumno.

Las cuotas de inscripción, reinscripción o actividades extracurriculares no entran en este beneficio fiscal, ya que la ley contempla únicamente el pago de la enseñanza regular. El transporte escolar también puede deducirse, pero solo bajo la estricta condición de que sea obligatorio por la escuela y esté desglosado en el comprobante de pago mensual.

Al igual que en el rubro de la salud, los pagos escolares deben estar bancarizados y respaldados por una factura electrónica. El uso del comprobante debe indicar "Pagos por servicios educativos", y la escuela debe contar forzosamente con validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tips rápidos para asegurar tu saldo a favor antes de la fecha límite

1) Revisa que tus deducciones no excedan el 15% de tus ingresos o cinco UMAs anuales.

2) Verifica que tu CLABE interbancaria esté activa a tu nombre.

3) Entra hoy al visor del portal oficial para confirmar que tus facturas estén precargadas antes del 30 de abril.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SAT.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO