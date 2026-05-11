SAT confirma lista de disponibilidad de citas para atención presencial en estos módulos y oficinas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó este lunes la actualización de su semáforo semanal de disponibilidad de citas para atención presencial. Este reporte oficial detalla la capacidad operativa en los módulos y oficinas desconcentradas distribuidas en las 32 entidades del país, permitiendo a los contribuyentes planificar sus trámites fiscales de manera informada y sin contratiempos de última hora.

Esta medida estratégica busca agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, optimizando el flujo de usuarios y evitando el rezago en la atención presencial. A través de sus canales de comunicación, la dependencia reiteró su compromiso de transparentar los tiempos de espera, brindando certeza jurídica y operativa a todos los ciudadanos.

El sistema de asignación funciona mediante un práctico semáforo de colores que clasifica el tiempo estimado para conseguir un espacio en las oficinas. El color verde indica una alta disponibilidad con espera de uno a 10 días hábiles; el amarillo refleja una disponibilidad media de 11 a 20 días; mientras que el rojo señala una baja disponibilidad, superando los 21 días hábiles.

X / SATMX

Para que puedas organizar tu agenda fiscal con anticipación, a continuación se detalla el estatus actual reportado por la autoridad para esta semana en todo el territorio nacional:

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Te sugerimos revisar constantemente el portal, ya que las cancelaciones liberan espacios diariamente.

Trámites que exigen tu presencia en las oficinas

Es fundamental recordar que no todas las gestiones tributarias requieren acudir físicamente a las instalaciones gubernamentales. En la actualidad, únicamente la inscripción inicial al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la generación por primera vez de la e.firma exigen que el contribuyente se presente de forma obligatoria en los módulos de atención.

Para el resto de los requerimientos fiscales, los usuarios pueden y deben utilizar las plataformas digitales habilitadas por la autoridad para ahorrar tiempo. Herramientas tecnológicas como el portal web oficial, la Oficina Virtual y la aplicación móvil SAT ID permiten renovar firmas electrónicas, generar contraseñas y obtener constancias de situación fiscal desde la comodidad del hogar o la oficina.

¿Qué hacer si no hay espacios en el SAT en tu ciudad?

Si tu entidad federativa se encuentra en semáforo rojo o amarillo y te urge un trámite, la alternativa oficial es formarse en la Fila Virtual. Este mecanismo inteligente te asigna un turno automático y te notifica por correo electrónico en cuanto se libera un espacio, otorgándote 24 horas exactas para confirmar tu asistencia.

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Las autoridades fiscales mantienen una campaña permanente y rigurosa para advertir a la ciudadanía sobre fraudes y malas prácticas en internet. Todos los servicios de reservación son completamente gratuitos, por lo que se exhorta a la población a denunciar a cualquier persona, gestor o "coyote" que intente vender o apartar lugares de manera ilegal en redes sociales.

Atención prioritaria sin necesidad de agendar

Es importante destacar que existe un sector vulnerable de la población que está exento de utilizar el sistema de reservaciones por internet. Las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como las personas con discapacidad, pueden acudir directamente a las oficinas y recibirán atención prioritaria inmediata.

Para asegurar el éxito total en tu próxima visita a las oficinas recaudadoras, te compartimos esta lista de tips rápidos y esenciales:

Lleva tu documentación completa, vigente y en formato original.

Preséntate con máximo 15 minutos de anticipación a tu módulo asignado.

Revisa previamente la vigencia de tu identificación oficial con fotografía.

Guarda el acuse de confirmación si utilizaste el sistema de espera automatizado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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