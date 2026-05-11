Este lunes 11 de mayo de 2026, la Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año, el cual abarca los meses de mayo y junio. De acuerdo con el calendario oficial emitido por las autoridades federales, el pago de la Pensión Bienestar se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

En esta jornada, el depósito está destinado exclusivamente a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra "G". Es fundamental que los beneficiarios estén atentos a estas fechas para acudir a las sucursales en el momento oportuno y disponer de su dinero con total seguridad.

La estrategia de distribución alfabética ha demostrado ser un mecanismo eficiente para organizar a los millones de derechohabientes que forman parte de los distintos programas sociales en México.

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Las autoridades han reiterado que el dinero depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar está seguro, por lo que no es obligatorio retirarlo en su totalidad el mismo día en que se refleja el saldo.

Los usuarios pueden utilizar su plástico para realizar compras directas en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia que cuenten con terminal punto de venta, facilitando así el acceso a sus recursos sin necesidad de manejar efectivo y reduciendo los tiempos de espera.

Montos oficiales del pago de la Pensión Bienestar en mayo de 2026

El esquema de apoyos económicos del Gobierno de México contempla diferentes cantidades dependiendo del sector poblacional al que va dirigido. Para este periodo, el pago de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores asciende a 6 mil 400 pesos bimestrales, un monto que busca garantizar una vejez digna y cubrir las necesidades básicas de este grupo. Este programa, elevado a rango constitucional, se entrega de manera universal a todas las personas mayores de 65 años en el país, consolidándose como uno de los pilares de la política social actual y un derecho inalienable para los adultos mayores.

Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada para impulsar la independencia económica de las mujeres de entre 60 y 64 años, otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos. Este sector también recibe sus depósitos siguiendo el mismo calendario alfabético, lo que permite una sincronización adecuada en la entrega de los fondos a nivel nacional.

En esta jornada, el depósito está destinado exclusivamente a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra "G". ESPECIAL

Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos cada dos meses, brindando un respaldo financiero crucial para quienes enfrentan barreras físicas o intelectuales en su día a día, promoviendo la inclusión y el bienestar integral.

Adicionalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, dispersa mil 650 pesos bimestrales.

Para aquellos beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra "G" y que por alguna razón no vean reflejado su pago de la Pensión Bienestar este lunes 11 de mayo, las autoridades han aclarado que no hay motivo de alarma.

El calendario oficial contempla que el martes 12 de mayo continuará la dispersión para esta misma letra, debido a la alta cantidad de personas registradas con dicha inicial en el padrón.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

