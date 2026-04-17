SAT confirma le FECHA LÍMITE para solicitar la regularización fiscal

Durante el Ejercicio Fiscal correspondiente al 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, una iniciativa en beneficio de los contribuyentes donde pueden obtener una disminución hasta del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. ¿Te interesa como contribuyente? Quédate a leer.

El programa va dirigido a los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedieron de 300 millones de pesos, y que, además, cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.

¿Quiénes pueden solicitar la disminución en multas y recargos del SAT?

De acuerdo con la autoridad tributaria, el Programa de Regularización Fiscal aplica para los contribuyentes que presenten los siguientes adeudos:

Recargos y gastos de ejecución de contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Con agravantes.

Según el SAT, el pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades.

¿Cuál es la fecha límite para entrar al programa de Regularización Fiscal?

De acuerdo con el organismo, los mexicanos podrán aplicar al programa hasta el 31 de octubre de 2026, para acceder al descuento sobre sus adeudos fiscales, incluidos los autodeterminados por el contribuyente, siempre que dichos adeudos se encuentren controlados por el SAT.

El trámite puede realizarse de manera sencilla, ya sea en línea o de forma presencial, si piensas hacerlo en línea, estos son los pasos:

Ingresar al portal oficial del SAT

Acceder a “Mi portal”con RFC y contraseña

Enviar un escrito libre solicitando el apoyo

Esperar la respuesta y cubrir el pago en tiempo

Recuerda realizar el pago en las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE.

¿Qué pasa si no te regularizas ante el SAT?

Todos los sabemos; ignorar adeudos con el SAT puede traer consecuencias muy graves. Algunas de las situaciones que más obligan a regularizarse son no presentar declaraciones mensuales o anuales; mantener el RFC inactivo o con errores; tener diferencias entre ingresos declarados y facturados; no atender requerimientos del SAT; y sufrir bloqueos de sellos digitales

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AO

