SAT confirma la hora clave para presentar la Declaración Anual 2025 y no sufrir la lentitud del sistema

El proceso para presentar la declaración anual puede ser más sencillo si se elige el momento adecuado para realizar el trámite. El Servicio de Administración Tributaria recomendó a los contribuyentes considerar horarios de menor demanda en su plataforma digital, ya que durante los primeros días de abril se registra un aumento significativo en el número de accesos simultáneos, lo que puede provocar lentitud o interrupciones en el sistema.

De acuerdo con el organismo, planificar el envío de la información en horarios estratégicos permite reducir errores técnicos y facilita la validación de datos, especialmente en periodos cercanos a la fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal.

Horarios con menor saturación en el portal del SAT

El análisis del SAT muestra que el portal presenta menor carga de usuarios durante la noche y madrugada. El rango recomendado para ingresar y enviar la declaración es entre las 23:00 y las 07:00 horas , cuando disminuye la actividad en el sistema y es más probable completar el proceso sin contratiempos.

En contraste, a partir de las 10:00 de la mañana se registra un incremento progresivo de accesos que se prolonga durante gran parte del día. Estos periodos de alta demanda, conocidos como horas pico, pueden generar tiempos de espera más largos al cargar información o enviar formularios, particularmente en fechas cercanas al cierre del plazo oficial.

Fechas de abril con menor demanda

Además del horario, la autoridad fiscal detectó que algunos días del calendario concentran menor volumen de usuarios. Entre las fechas con menor saturación destacan el 11 y 12 de abril, así como el periodo del 16 al 19 y los días 25 y 26 del mismo mes.

Las multas por incumplimiento pueden superar los 25 mil pesos por cada obligación omitida. SAT/ESPECIAL

Por el contrario, los últimos días de abril suelen presentar la mayor carga operativa en el portal, especialmente el 29 y 30, cuando vence el plazo para que las personas físicas cumplan con la declaración anual. Especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señalan que este comportamiento responde a patrones observados en años anteriores, en los que muchos contribuyentes dejan el trámite para el final.

Más contribuyentes cumplen y se agilizan devoluciones

El SAT informó que hasta el 9 de abril se habían presentado más de 3.7 millones de declaraciones, lo que refleja una participación activa desde el inicio del periodo fiscal. Asimismo, se han autorizado devoluciones de saldo a favor por más de 2 mil 179 millones de pesos en beneficio de más de 608 mil contribuyentes.

Uno de los cambios más relevantes en 2026 es la reducción en los tiempos de devolución, ya que los depósitos se están realizando en un promedio cercano a tres días, muy por debajo del plazo legal de hasta 40 días hábiles establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Realizar el trámite con anticipación no solo evita saturaciones en la plataforma, también permite acceder más rápido a posibles devoluciones y reducir el riesgo de multas por incumplimiento, que pueden superar los 25 mil pesos por cada obligación omitida. Elegir el momento adecuado puede marcar la diferencia entre un proceso ágil y uno lleno de contratiempos.

TG