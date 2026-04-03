Buró de Crédito: Lista completa con deudas que se borrarán para siempre en abril 2026

Estar en la llamada “lista negra” del Buró de Crédito suele generar preocupación, ya que limita el acceso a financiamientos y productos bancarios. Sin embargo, abril de 2026 abre una ventana importante para mejorar tu historial, pues por ley, las Sociedades de Información Crediticia deben eliminar ciertos adeudos una vez que cumplen un plazo determinado.

¿Realmente puedes limpiar tu historial crediticio? Esto dice la ley

Es importante entender que el Buró de Crédito no castiga, sino que registra tu comportamiento financiero. Tanto los pagos puntuales como los atrasos forman parte de este historial. La legislación mexicana contempla el llamado “derecho al olvido”, que permite que las deudas desaparezcan con el tiempo, dependiendo de su monto medido en UDIS.

Estas son las deudas que se eliminan automáticamente en 2026

Si tienes atrasos, vale la pena revisar si ya cumplieron su tiempo límite, ya que podrían borrarse sin necesidad de hacer trámites:

Deudas menores a 25 UDIS desaparecen después de 1 año.

Deudas entre 25 y 500 UDIS se eliminan tras 2 años.

Deudas entre 500 y 1,000 UDIS se borran luego de 4 años.

Deudas mayores a 1,000 UDIS desaparecen en un máximo de 6 años, siempre que no haya procesos legales ni fraude involucrado.

Esto significa que algunos adeudos generados en años anteriores podrían dejar de aparecer en tu historial durante este mes.

El gran mito: no puedes “salir” del Buró de Crédito

Una idea equivocada es pensar que puedes desaparecer del Buró. En realidad, todas las personas con algún crédito activo forman parte del sistema. La clave no es salir, sino mejorar tu historial y convertir registros negativos en positivos.

Cómo mejorar tu score en 2026 sin complicarte

Si tus deudas aún no cumplen el plazo para eliminarse, existen acciones clave para recuperar tu estabilidad financiera:

Prioriza el pago de deudas atrasadas, especialmente las más antiguas.

Negocia con tu banco opciones de reestructura o pagos fijos.

Evita pagar solo el mínimo, ya que genera intereses elevados.

Mantén puntualidad en todos tus pagos actuales.

Revisa tu historial y solicita aclaraciones si detectas errores.

Cuidado con la “quita”, puede afectar tu futuro financiero

Aunque pagar con descuento puede parecer una solución rápida, tiene consecuencias. Este tipo de acuerdos deja una marca negativa en tu historial (clave 97), lo que indica que no liquidaste la deuda completa.

Si bien ayuda a detener la cobranza, también reduce tu calificación crediticia y puede dificultar el acceso a créditos importantes como hipotecas o financiamientos a largo plazo.

Por lo que, más que buscar eliminar tu historial, el verdadero objetivo es construir uno más sólido y confiable con el paso del tiempo.

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