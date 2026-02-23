El peso mexicano encabeza las pérdidas frente al dólar entre las divisas de mercados emergentes, en medio de un escenario marcado por la fortaleza global del billete verde y la cautela económica interna.

Al cierre de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.27 pesos por dólar, un alza del 0.74% respecto al día anterior, cuando se cotizaba en 17.14, según datos de Dow Jones. En la última semana, la moneda estadounidense acumula un avance del 0.59%, aunque en comparación con el mismo periodo del año pasado aún muestra una caída del 14.68%.

El movimiento actual revierte la baja de 0.27% registrada en la sesión previa, sin consolidar una tendencia clara. La volatilidad diaria se situó en 7.26%, por debajo del promedio anual de 8.6%, lo que refleja un periodo de relativa estabilidad pese a la depreciación reciente.

La fortaleza del dólar obedece a nuevas expectativas de tasas tras datos sólidos en EU

La depreciación del peso mexicano no es un evento aislado, sino una consecuencia directa del fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense (DXY), que registró su mejor jornada en meses.

Este repunte del billete verde responde a una corrección en las expectativas de los inversionistas, quienes han comenzado a descartar recortes agresivos a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en el corto plazo.

La resiliencia de la economía estadounidense, evidenciada por datos de consumo y empleo más fuertes de lo previsto, sugiere que la política monetaria restrictiva podría mantenerse por más tiempo del anticipado, presionando a las divisas de mercados emergentes.

EE