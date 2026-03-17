SAT: Así puedes saber en qué régimen fiscal estás registrado

Los servicios, obras y proyectos que emanan desde el gobierno se sostienen gracias al pago de impuestos de las y los contribuyentes. Pagamos impuestos en todas nuestras transacciones, por más mínimas que sean, por ejemplo, al comprar papas fritas en la tienda, cuando compramos un juguete o cuando comemos tacos en nuestro puesto preferido.Los impuestos vienen incluidos en el precio final que pagamos por los bienes o servicios de los que disfrutamos. Por otro lado, debemos reportar al gobierno nuestros gastos anuales con la intención de retribuirle económicamente, de manera proporcional a nuestro salario o entradas de dinero anuales. Esto es con el objetivo de seguir sosteniendo la operación pública.El Gobierno de México cobra impuestos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Para tener un mejor control en el cobro de impuestos, el SAT cuenta con una lista de regímenes fiscales, a través de los cuales clasifica a las y los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales.CONTAPAQi, la principal empresa de software especializado en contabilidad en México, describe un régimen fiscal como "el sistema que el SAT utiliza para clasificar a los contribuyentes de acuerdo con su actividad económica, forma jurídica [persona física o moral], y nivel de ingresos".Esta misma compañía dicta que los principales regímenes fiscales a través de los cuales se pagan impuestos ante el SAT son:El resto de estas clasificaciones, según el SAT, son las siguientes:Código | RégimenEn abril comenzará la declaración anual para personas físicas, pero muchas de las y los contribuyentes todavía tienen dudas y desconocen a cuál de los 25 regímenes fiscales pertenecen.Para conocer esta información, que será necesaria para tu declaración anual, consulta tu Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que contiene todos los detalles sobre tu situación como contribuyente y que es expedido por el SAT.Esta constancia incluye, entre otras cosas:Para obtenerla desde la comodidad de tu hogar, ingresa al portal oficial del SAT y ten a la mano tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña o firma electrónica (e.firma). Dentro de tu perfil, selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".Si todavía no cuentas con e.firma, asiste a cualquier oficina del SAT para solicitar el documento. Solo necesitarás tu credencial de elector vigente... y paciencia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF