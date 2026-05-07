SAT: Así puedes consultar el estatus de la devolución del saldo a favor

Presentar la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es solo el primer paso de tus obligaciones fiscales; la verdadera expectativa comienza al esperar el saldo a favor. Muchos contribuyentes revisan su cuenta bancaria a diario sin éxito, ignorando que existe una herramienta oficial, gratuita y muy fácil de usar para rastrear el dinero en tiempo real.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la autoridad tributaria tiene un plazo máximo de 40 días hábiles para realizar el depósito correspondiente tras la solicitud. Sin embargo, este tiempo puede variar drásticamente dependiendo del monto exigido y de la situación fiscal particular de cada persona física, lo que genera dudas constantes sobre la fecha exacta de pago.

¿Cómo verificar el estatus de tu saldo a favor?

Para terminar con la incertidumbre, debes ingresar al portal oficial del SAT con tu RFC y e.firma, y dirigirte a la sección de "Devoluciones y compensaciones". Allí encontrarás la herramienta "Consulta tu devolución automática", diseñada para que los contribuyentes den seguimiento a su trámite sin salir de casa. Una vez dentro, selecciona el año de la declaración y la plataforma desplegará toda la información detallada sobre tu proceso fiscal.

Los tres escenarios que puedes encontrar en el sistema

Al realizar la consulta en línea, la plataforma te mostrará uno de tres estatus principales: "Aceptada o rechazada", "Sigue en revisión" o "El pago fue emitido". Si tu estatus es el último, el depósito ya fue procesado y está en camino a la cuenta CLABE que registraste. Si el trámite "Sigue en revisión" o fue "Rechazado", la dependencia de la Secretaría de Hacienda suele requerir que solventes algunas inconsistencias menores antes de liberar los recursos económicos a tu favor. Recuerda que la paciencia y la revisión constante son claves en esta etapa del proceso.

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Tips rápidos para asegurar tu saldo a favor

Para evitar retrasos, aplica esta lista de tips rápidos:

Mantente atento a las notificaciones oficiales, ya que el fisco podría solicitarte documentos adicionales, aclaraciones o correcciones sobre tus ingresos. Revisa constantemente tu Buzón Tributario, el canal principal para requerimientos formales. Asegúrate de que tu cuenta bancaria esté activa y a tu nombre; un error en la cuenta CLABE es la principal razón por la que el dinero rebota.

Con estos sencillos pasos y recomendaciones, tendrás el control total sobre tu devolución de impuestos y sabrás exactamente cuándo podrás disfrutar de tu dinero.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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