SAT asegura que pondrá multas de 50 mil pesos a quienes no cumplan esta regla en abril 2026

El inicio de abril marca también el arranque del periodo clave para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes en México: la Declaración Anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que quienes no presenten este trámite dentro del plazo establecido podrán enfrentar sanciones económicas.La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026, y el llamado está dirigido principalmente a personas físicas.Cada año, millones de mexicanos deben rendir cuentas ante la autoridad fiscal. Para este ejercicio, el SAT prevé recibir más de 12 millones de declaraciones, lo que representa un incremento respecto al año anterior.No presentar la declaración no solo implica incumplir con la ley, sino exponerse a sanciones directas que pueden escalar rápidamente dependiendo de la falta.Las sanciones están contempladas en el Código Fiscal de la Federación y varían según el tipo de incumplimiento. De forma general, los montos pueden ir desde miles hasta más de 50 mil pesos: Estas cifras pueden actualizarse conforme a la inflación, lo que incrementa el costo de no cumplir.Aunque no todos deben presentar la Declaración Anual, sí existe un grupo amplio de contribuyentes obligados. Debes hacerlo si te encuentras en alguno de estos casos: También están obligados quienes generaron ingresos por: El incumplimiento no solo se traduce en una sanción económica. El SAT también puede:Estas medidas buscan asegurar que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades fiscales. Con multas que pueden superar los 50 mil pesos, no presentar la Declaración Anual puede salir caro. Cumplir dentro del plazo no solo evita sanciones, sino que también mantiene en orden tu situación fiscal ante la autoridad. EE