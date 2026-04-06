SAT asegura que pondrá multas de 50 mil pesos a quienes no cumplan esta regla en abril 2026

El inicio de abril marca también el arranque del periodo clave para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes en México: la Declaración Anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que quienes no presenten este trámite dentro del plazo establecido podrán enfrentar sanciones económicas.

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026, y el llamado está dirigido principalmente a personas físicas.

Un trámite obligatorio para millones de contribuyentes

Cada año, millones de mexicanos deben rendir cuentas ante la autoridad fiscal. Para este ejercicio, el SAT prevé recibir más de 12 millones de declaraciones, lo que representa un incremento respecto al año anterior.

No presentar la declaración no solo implica incumplir con la ley, sino exponerse a sanciones directas que pueden escalar rápidamente dependiendo de la falta.

¿De cuánto son las multas por incumplir?

Las sanciones están contempladas en el Código Fiscal de la Federación y varían según el tipo de incumplimiento. De forma general, los montos pueden ir desde miles hasta más de 50 mil pesos:

Entre dos mil 50 y 25 mil 360 pesos por cada obligación no presentada

pesos por cada obligación no presentada De 20 mil 790 a 41 mil 590 pesos por declarar fuera de tiempo o no hacerlo por medios electrónicos

pesos por declarar fuera de tiempo o no hacerlo por medios electrónicos Hasta 50 mil 710 pesos por ignorar requerimientos o entregar información fuera de plazo

Estas cifras pueden actualizarse conforme a la inflación, lo que incrementa el costo de no cumplir.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Aunque no todos deben presentar la Declaración Anual, sí existe un grupo amplio de contribuyentes obligados. Debes hacerlo si te encuentras en alguno de estos casos:

Ingresos y empleo

Ganaste más de 400 mil pesos al año

Tuviste dos o más empleadores

Dejaste tu trabajo antes del 31 de diciembre

Pensiones y otros ingresos

Recibiste pensiones que superan los límites establecidos

Obtuviste ingresos del extranjero o de fuentes sin retención de ISR

Percibiste indemnizaciones u otros ingresos adicionales

Actividades económicas

También están obligados quienes generaron ingresos por:

Servicios profesionales

Actividades empresariales

Arrendamiento

Compra-venta de bienes

Intereses o dividendos

Más allá de la multa: otras consecuencias

El incumplimiento no solo se traduce en una sanción económica. El SAT también puede:

Exigir el pago de impuestos pendientes

Aplicar recargos y actualizaciones

Iniciar procesos de revisión fiscal

Implementar acciones de cobro

Estas medidas buscan asegurar que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades fiscales.

Evita sanciones: cumple antes del 30 de abril

Con multas que pueden superar los 50 mil pesos, no presentar la Declaración Anual puede salir caro. Cumplir dentro del plazo no solo evita sanciones, sino que también mantiene en orden tu situación fiscal ante la autoridad.

EE