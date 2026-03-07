SAT alerta sobre lo que NO debes hacer con tus transferencias bancarias durante marzo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigilancia permanente sobre las transacciones electrónicas que realizan los usuarios del sistema financiero en México. Durante marzo, esta supervisión cobra especial relevancia debido a los periodos de declaraciones fiscales y al incremento de operaciones bancarias que pueden ser revisadas por las autoridades.

Aunque enviar dinero entre cuentas propias, familiares o amigos es una práctica común en el país, especialistas y autoridades fiscales advierten que ciertos errores al realizar transferencias electrónicas podrían derivar en auditorías, solicitudes de aclaración o incluso sanciones.

Entre los fallos más frecuentes se encuentra el uso de conceptos de pago ambiguos, bromas o frases que pueden interpretarse como actividades irregulares. Este tipo de mensajes, aunque parezcan inofensivos entre conocidos, pueden activar los sistemas de monitoreo de las instituciones financieras y derivar en revisiones por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Conceptos de transferencia que pueden generar alertas

En México, una gran parte de las transferencias se realiza mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), donde el usuario tiene la posibilidad de escribir una breve descripción en el campo de “concepto de pago”. Ese espacio, que muchas veces se usa para mensajes informales, también forma parte de los registros que pueden analizar las instituciones financieras.

De acuerdo con especialistas fiscales, los sistemas de vigilancia bancaria utilizan algoritmos que buscan patrones asociados con posibles irregularidades financieras. Si el concepto incluye palabras relacionadas con delitos, frases de doble sentido o descripciones poco claras, el movimiento podría ser marcado como sospechoso.

Entre los ejemplos de conceptos que podrían generar alertas o revisiones se encuentran:

“Apoyo”

“Regalo”

“Préstamo urgente”

“Pago pendiente”

“Por lo de ayer”

“Negocio secreto”

Estas expresiones pueden resultar ambiguas para los sistemas de monitoreo financiero, especialmente si no existe documentación que respalde el origen o destino de los recursos.

El riesgo no se limita únicamente a una revisión fiscal; en algunos casos, los bancos pueden retener temporalmente los recursos mientras se analiza la operación, lo que podría afectar la disponibilidad del dinero o generar trámites adicionales para demostrar el origen y destino de los fondos.

Por ejemplo, si un usuario realiza una transferencia por 50 mil pesos y en el concepto escribe una frase relacionada con una actividad ilegal —aunque sea en tono de broma— la institución financiera podría congelar temporalmente el monto mientras solicita comprobantes que acrediten la legalidad de la operación.

Además, desde 2025 el sistema financiero mexicano incorporó el denominado Monto Transaccional del Usuario (MTU), un límite de transferencia que cada cliente puede configurar en su banca digital. En caso de no establecerlo manualmente, la institución bancaria fija un tope aproximado de mil 500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalente a cerca de 12 mil 500 pesos por operación, como una medida de seguridad para reducir riesgos de fraude electrónico.

¿Cómo redactar correctamente el concepto de una transferencia?

Ante este escenario, especialistas recomiendan que las descripciones de las transferencias sean claras, precisas y fáciles de comprobar en caso de una revisión. El SAT ha reiterado en diversas ocasiones que la transparencia en los movimientos financieros es clave para evitar malentendidos o revisiones innecesarias.

Entre los ejemplos de conceptos adecuados se encuentran descripciones directas como:

Pago de renta marzo 2026

Liquidación de factura (seguido del número de folio)

Pago de colegiatura

Compra de insumos o mercancía

Honorarios profesionales

Este tipo de referencias permiten identificar con facilidad el motivo del movimiento y, en caso necesario, relacionarlo con facturas, contratos u otros documentos fiscales.

