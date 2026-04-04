SAT alerta a contribuyentes por nuevos esquemas de fraude en 2026

Ante la circulación constante de información engañosa que busca confundir a los contribuyentes y hacerlos caer en posibles fraudes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una alerta para pedir a la población que no se deje sorprender. La autoridad fiscal advirtió que este tipo de mensajes falsos puede generar preocupación o decisiones apresuradas, por lo que insistió en la importancia de verificar siempre la información en canales oficiales.

En un comunicado, el SAT señaló que en las últimas semanas se ha detectado un aumento en la difusión de mensajes, principalmente dirigidos a personas pensionadas o jubiladas, donde se les habla de supuestas visitas domiciliarias por parte del organismo . Sin embargo, aclaró que estos avisos no forman parte de sus procedimientos reales y forman parte de intentos de desinformación que buscan engañar a los contribuyentes.

SAT alerta por fraudes con mensajes falsos y supuestas auditorías

También alertó respecto a la existencia de un "departamento de ventas del SAT" que ofrece automóviles, así como de operativos masivos de auditorías o el cierre de cuentas bancarias.

El SAT negó llevar a cabo visitas masivas a domicilio o el bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco.

Aseguró que es falso que esté fiscalizando el mal uso del concepto en transferencias, o que esta institución tenga un área que realice venta de automóviles.

SAT pide verificar información en fuentes oficiales para evitar fraudes

Por eso, exhortó a los contribuyentes a consultar únicamente fuentes oficiales, como el portal del SAT, comunicados de prensa y redes sociales de esta institución, como X, Instagram, Facebook y TikTok.

Lo anterior, ponderó, para evitar que resulten afectados directamente, ya que provocan decisiones apresuradas e incluso fraudes.

También puedes leer: SAT: confirma cuáles son las palabras y conceptos PROHIBIDOS en abril 2026

Recordó a toda la población que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en los medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación (DOF) o los portales institucionales.

Hizo énfasis en que solo a través del fortalecimiento de la cultura contributiva, y una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes, se logrará reducir la evasión y la elusión fiscal, así como combatir la corrupción.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP