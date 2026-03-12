SAT acosará a quienes no presente este documento antes del 31 de marzo

Durante el mes de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que los contribuyentes deberán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, de lo contrario podrían enfrentar multas o sanciones administrativas.

La declaración anual es una de las obligaciones fiscales más importantes para las empresas, ya que en ella se reportan ingresos, deducciones y el pago de impuestos generados durante el año.

Los documentos que se deben presentar, así como la fecha límite para completar la declaración, varían dependiendo del régimen fiscal en el que esté inscrito cada contribuyente.

En el caso de las personas morales, como empresas, grupos de sociedades, coordinados o contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pesquero, que tributan bajo el Régimen General o el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el plazo límite para presentar su declaración anual es el 31 de marzo.

Por ello, los contribuyentes deben mantenerse atentos a la información oficial y a los requisitos que solicita la autoridad fiscal para cumplir correctamente con esta obligación.

¿Qué documentos exige el SAT para la declaración anual de empresas?

Para realizar el trámite, el SAT señaló que se requiere información clave que permita identificar a la empresa y conocer sus movimientos financieros durante el año fiscal.

Entre los elementos básicos que se solicitan se encuentran:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña vigente del SAT

e.firma actualizada

Además, una de las herramientas más importantes que revisará la autoridad es el Visor de Facturas Emitidas y Recibidas, disponible para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza y del Régimen General.

Este sistema permite consultar las facturas electrónicas acumuladas durante el año, lo que facilita la conciliación de ingresos y gastos, así como el prellenado de la declaración de impuestos.

Ante la cercanía de la fecha límite, el SAT recomienda a las empresas revisar con anticipación su información fiscal, verificar que sus facturas estén correctamente registradas y contar con sus herramientas de acceso actualizadas. De esta manera podrán presentar su declaración anual a tiempo y evitar multas o problemas con la autoridad tributaria.

