Con el comienzo del periodo para presentar la Declaración Anual, el pasado lunes 2 de marzo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó su simulador para que los contribuyentes puedan revisar con anticipación cómo se verá su declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.Esta herramienta de apoyo facilita a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal, al permitir la verificación de información precargada, detectar posibles errores y preparar la documentación antes de realizar el envío oficial el próximo mes de abril.Con nuevas actualizaciones y mejoras, el simulador está dirigido principalmente a personas físicas y funciona como una vista previa de la declaración anual, por lo que no permite enviarla, pero sí revisar ingresos, devoluciones, descuentos, deducciones y retenciones registradas ante el SAT.De acuerdo con la institución federal, el aplicativo permite a los contribuyentes:De esta forma, los usuarios pueden anticipar si tendrán saldo a favor, saldo en contra o si la declaración quedará en ceros.Para acceder a esta herramienta, el SAT recomienda seguir los siguientes pasos:Finalmente, cabe señalar que las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual durante del miércoles 1 al jueves 30 de abril de 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025.El SAT recomienda utilizar el simulador con anticipación para evitar contratiempos, especialmente en casos donde existan múltiples fuentes de ingreso, deducciones personales o posibles saldos a favor.SV