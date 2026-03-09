SAT: ¿Cómo impacta la nueva tabla del ISR 2026 a los trabajadores?

La tabla del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2026 fue actualizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debido a la inflación acumulada de 13.21% registrada entre 2022 y 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este ajuste —obligatorio cuando la inflación rebasa el 10% según la ley— modifica los rangos de ingreso y el monto de retenciones aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que en muchos casos implica pagar menos ISR por cada ingreso recibido, incluso sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El cambio elevó el límite de ingresos exentos del impuesto. Ahora, quienes ganen hasta 10 mil 135.11 pesos al mes ya no tendrán retención de ISR, cuando en 2025 el tope era de 8 mil 952.49 pesos . Esto beneficia principalmente a trabajadores asalariados, independientes, profesionistas, arrendadores y personas con actividad empresarial.

En ingresos más altos, la reducción del impuesto será moderada: quienes perciban más de tres salarios mínimos podrían notar una baja aproximada del 10% en la retención, lo que significa que, en proporción, el descuento aplicado por cada 100 mil pesos de ingreso anual puede ser menor que en años anteriores.

Sin embargo, el ajuste no favorece a todos. Especialistas fiscales advierten que alrededor del 30% de los trabajadores podrían seguir viendo descuentos importantes, especialmente quienes perciben entre 9 mil 587 y 11 mil 492 pesos mensuales.

En algunos casos incluso se produce un efecto contrario: un incremento mínimo en el salario puede empujar al trabajador a un rango superior de la tabla y generar una retención mayor, reduciendo el ingreso neto. Este escenario podría afectar a millones de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos , segmento que representa cerca de 18 millones de trabajadores en México.

SV