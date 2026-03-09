Dentro de una empresa u organización, los empleados pueden enfrentar cansancio, fatiga mental, estrés y trauma, factores que suelen ignorarse pero que pueden derivar en malestar psicológico, pérdida de productividad y una sociedad con menor estabilidad emocional. Patologías como la depresión y la ansiedad pueden surgir de estas condiciones psicosociales, advierte el coordinador de Bienestar Integral de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Efraín López Molina.

El especialista explica que incluso antes de la pandemia de Covid-19, instituciones públicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertían sobre el incremento de problemas de salud mental vinculados al estrés. El entorno laboral, señala, es uno de los espacios donde se detonan estos factores.

Entre las condiciones que afectan al trabajador menciona el “burnout” o síndrome de desgaste profesional y la adicción al trabajo. Estas situaciones no necesariamente implican mayor productividad y pueden derivar incluso en lo que denomina “renuncia psicológica”, cuando el trabajador pierde compromiso e iniciativa dentro de la organización.

“Cuando el trabajador ha renunciado psicológicamente, ya no hay compromiso ni iniciativa, ni ideas de mejora”, explica.

Aunque la empresa no es responsable directa de la salud mental del trabajador, sí puede generar condiciones que prevengan factores de riesgo psicosocial, como políticas para evitar el acoso laboral, controlar la sobrecarga de trabajo o regular las comunicaciones fuera del horario laboral.

Para López Molina, el liderazgo también es clave: equilibrar la productividad con el cuidado del talento permite construir equipos más estables y eficientes.

Claves y prevención

Qué es: El estrés laboral surge cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades o recursos del trabajador para afrontarlas, generando reacciones físicas y emocionales negativas.

Impacto global: Depresión y ansiedad vinculadas al trabajo provocan la pérdida de alrededor de 12 mil millones de días laborales al año en el mundo.

Principales causas: Sobrecarga de trabajo, presión de tiempo, largas jornadas, falta de control sobre las tareas y escaso apoyo de supervisores o colegas.

Factores organizacionales: Ambigüedad de roles, malas prácticas de gestión, inseguridad laboral, salarios bajos o pocas oportunidades de desarrollo aumentan el riesgo de estrés.

Riesgos para la salud: Puede provocar ansiedad, depresión, agotamiento (burnout), insomnio, fatiga crónica y reducción del rendimiento laboral.

Prevención organizacional: Rediseñar el trabajo, equilibrar cargas laborales y establecer horarios razonables ayuda a reducir riesgos psicosociales.

Cultura laboral saludable: Evitar acoso, violencia o discriminación y fomentar relaciones laborales de respeto y apoyo.

Capacitación de líderes: Formar a supervisores para detectar señales de estrés y promover comunicación abierta y apoyo emocional.

Estrategias personales: Realizar pausas, actividad física, técnicas de relajación y equilibrio entre vida laboral y personal.

Entornos flexibles: Modalidades como horarios flexibles, adaptación de tareas o apoyo para reincorporarse al trabajo mejoran la salud mental y productividad.

La UNIVA ofrece herramientas organizacionales

El coordinador de Bienestar Integral de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Efraín López Molina, señala que promover entornos laborales saludables requiere también formación especializada en gestión del talento y bienestar organizacional.

En este contexto, destacó que la universidad ofrece la maestría en Desarrollo Organizacional, programa que brinda herramientas para atender la salud mental y el bienestar emocional dentro de las empresas.

De acuerdo con el especialista, el posgrado está dirigido a quienes se desempeñan en áreas como recursos humanos, psicología del trabajo y gestión de talento humano, así como a profesionales interesados en mejorar el clima laboral dentro de las organizaciones.

“El programa te desarrolla como consultor de empresas en estos ámbitos. Hoy por hoy el bienestar es uno de los elementos importantes de la salud mental”, señala.

El especialista también recomienda implementar prácticas básicas para mejorar el bienestar laboral, como permitir descansos durante la jornada, promover pausas activas o respetar la desconexión al finalizar el horario de trabajo.

“Si tienes personal mentalmente saludable, seguramente va a producir más. No está peleado”, concluye.

