Salario Mínimo 2026: esto debes hacer si cobras menos de 315 pesos diarios

El próximo año entrará en vigor el incremento del salario mínimo. El ajuste será a partir del 1 de enero de 2026, lo que significa que los empleados podrán ver reflejado el aumento en el primer pago que reciban en ese mes.

A pesar de que este aumento puede beneficiar a las y los empleados, hay algunas personas a las que no impactará directamente, ya que no perciben salario mínimo . Si eres o conoces a alguien en esta situación, a continuación te decimos qué debes hacer si cobras menos de 315 pesos diarios.

¿Qué pasa si no gano el sueldo mínimo?

Antes que nada es importante conocer lo qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) al respecto. De acuerdo con el artículo 90 de la LFT, el salario mínimo debe de ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Todas las empresas están obligadas a pagar un salario mínimo a sus empleados para poder sustentar sus primeras necesidades. De acuerdo al artículo 994 de la LFT, aquellos patrones que paguen menos del salario mínimo se les puede aplicar multas que van desde los 250 a 5 mil veces al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Una persona que gana menos del salario mínimo puede presentar una queja formal ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET),de esta manera un especialista en derecho laboral puede analizar el caso y orientar para presentar una queja formal.

Este proceso se lleva a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL); de este modo, la PROFEDET podría intervenir para llegar a un acuerdo con el patrón, sin necesidad de ir a juicio, y encontrar un acuerdo entre ambas partes.

