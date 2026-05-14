Revisión del T-MEC y China marcarán el futuro económico de México

La relación comercial entre EU y China será un factor determinante para el rumbo de la economía en México, advirtió el director general de la American Chamber of Commerce de Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste.

El representante empresarial señaló que cualquier acuerdo que surja del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tendrá repercusiones directas en la dinámica económica de América del Norte.

En ese contexto, explicó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque formalmente es un proceso trilateral, no puede entenderse sin considerar el papel de China como actor clave en la ecuación global.

La influencia China en la revisión del T-MEC

“Es el elefante en el cuarto, o incluso el dragón en el cuarto”, expresó Casas Alatriste al referirse a la influencia del gigante asiático en las negociaciones comerciales de la región.

El directivo añadió que los aranceles impuestos a China, tanto por parte de EU como de México, forman parte central de las discusiones, ya que impactan directamente en las cadenas de suministro, la competitividad industrial y el equilibrio comercial entre las principales economías.

En conferencia de prensa, el Director General de la Amcham dijo que los tres ejes de la negociación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la revisión del T-MEC son:

Primero , separarse de China y los países asiáticos aliados, porque no quiere estar conectado con dicha economía siendo los chinos su mayor rival económico, político y militar.

, de China y los asiáticos aliados, porque no quiere estar conectado con dicha economía siendo los chinos su mayor rival económico, político y militar. Segundo , quiere reindustrializar a su país, porque hay industrias que salieron de territorio estadounidense y se crearon pueblos fantasmas donde la población de comunidades enteras se dedicaron a los vicios.

, quiere reindustrializar a su país, porque hay industrias que salieron de territorio estadounidense y se crearon pueblos fantasmas donde la población de comunidades enteras se dedicaron a los vicios. Tercero, dejar atrás al libre comercio y moverse a un comercio justo o administrado, en el que prevalezcan las cuotas y los aranceles, a fin de rebalanceo, es decir, revertir el déficit comercial que tiene Estados Unidos.

Añadió que cada decisión está arropada por el objetivo de proteger la soberanía y seguridad nacional estadounidense.

Se busca una ventaja en aranceles para México

Casas Alatriste dijo si se entienden los ejes anteriores y la visión de la Casa Blanca "eso va a ayudar a entender por qué se dan las negociaciones así".

Expuso que si se comprende que no habrá más libre comercio lo que se puede esperar es que México tenga un trato preferencial arancelario, "aunque no sea cero arancel, si el resto del planeta tierra tiene aranceles más altos nosotros tenemos que tener menores…no necesariamente el cero".

Sobre el rumbo de la revisión del T-MEC dijo que "va por buen camino y podríamos ver algo el 1 de julio.

Estamos seguros de que el T-MEC prevalecerá trilateral, sin embargo, es una realidad que hoy no están sentados a la mesa" los tres países, porque avanza bilateralmente, como se hizo en ciertos momentos durante la negociación pasada, en donde se paró de la mesa Canadá los últimos meses.

Comentó que todo hacer ver que "cada vez más nos acercamos a un acuerdo que se prolongará" por otros 16 años, aunque pudiera postergarse esa decisión para el próximo año, es decir, que haya una reunión trilateral y se acuerde volverse a reunir en el 2027.

TG