La mañana de este martes 20 de enero, el peso mexicano cae frente al dólar; el tipo de cambio se cotiza en 17.6563 pesos por unidad, lo que equivale una caída del 0.48 % del peso respecto al día de ayer, cuando el tipo de cambio cerró en 17.5726 pesos por unidad y registró una apreciación del 0.31 por ciento. Lo anterior coincide con un avance de 0.97 % del índice dólar. De las 16 divisas monitoreadas por Bloomberg, el peso es la segunda moneda que más pierde frente al dólar. Por otro lado, las ganancias están lideradas por el franco suizo (0.99 %), la corona sueca (0.89 %) y la corona danesa (0.78 %).El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este martes 20 de enero que el tipo de cambio se registra en 17.5990 pesos por dólar. Con información de Bloomberg y Diario Oficial de la Federación (DOF). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS