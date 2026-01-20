La mañana de este martes 20 de enero, el peso mexicano cae frente al dólar; el tipo de cambio se cotiza en 17.6563 pesos por unidad, lo que equivale una caída del 0.48 % del peso respecto al día de ayer, cuando el tipo de cambio cerró en 17.5726 pesos por unidad y registró una apreciación del 0.31 por ciento.

Lo anterior coincide con un avance de 0.97 % del índice dólar. De las 16 divisas monitoreadas por Bloomberg, el peso es la segunda moneda que más pierde frente al dólar.

Cotización de otras divisas

Por otro lado, las ganancias están lideradas por el franco suizo (0.99 %), la corona sueca (0.89 %) y la corona danesa (0.78 %).

Tipo de cambio Diario Oficial de la Federación (DOF)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este martes 20 de enero que el tipo de cambio se registra en 17.5990 pesos por dólar.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 19 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.40 Banco Azteca 17.10 17.74 BBVA Bancomer 16.72 17.85 Banorte 16.35 17.90 Banamex 17.05 18.03 Scotiabank 16.70 18.20

Con información de Bloomberg y Diario Oficial de la Federación (DOF).

