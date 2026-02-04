Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 4 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Naranja Valencia $16.90 por kilo

Piña Miel $16.90 por kilo

Cebolla Blanca $16.90 por kilo

Aguacate Hass $29.90 por kilo

Sandía Charleston $15.90 por kilo

Nopales $18.90 por kilo

Plátano Tabasco $28.90 kgpor kilo

Jícama $25.90 kg por kilo

Melón chino $39.90 kg por kilo

Guayaba $49.90 kg por kilo

Uva blanca sin semilla $98.50 kg por kilo

Toronja sangría $29.90 kg por kilo

Plátano macho $42.90 kg por kilo

Pepino $28.90 kg por kilo

Pimiento semáforo $29.90 kg por kilo

Papa blanca $30.90 kg por kilo

Limón agrio $39.90 kg por kilo

Brócoli $38.90 kg por kilo

Cebolla cambray $6.90 kg por kilo

Cilantro $6.90 kg por kilo

Durazno melocotón $98.50 por kilo

Chile serrano $34.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

Aguja de res para cocido $144.70 kg

Pierna y muslo de pollo sin piel selecto $89.70 kg

Filete de salmón $399 kg

Camarón mediano $399 kg

Queso manchego rebanado Sabori $39.90

Salchicha para asar Parma $138

