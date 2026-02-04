Miércoles, 04 de Febrero 2026

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 4 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 4 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Naranja Valencia $16.90 por kilo
  • Piña Miel $16.90 por kilo
  • Cebolla Blanca $16.90 por kilo
  • Aguacate Hass $29.90 por kilo
  • Sandía Charleston $15.90 por kilo
  • Nopales $18.90 por kilo
  • Plátano Tabasco $28.90 kgpor kilo
  • Jícama $25.90 kg por kilo
  • Melón chino $39.90 kg por kilo
  • Guayaba $49.90 kg por kilo
  • Uva blanca sin semilla $98.50 kg por kilo
  • Toronja sangría $29.90 kg por kilo
  • Plátano macho $42.90 kg por kilo
  • Pepino $28.90 kg por kilo
  • Pimiento semáforo $29.90 kg por kilo
  • Papa blanca $30.90 kg por kilo
  • Limón agrio $39.90 kg por kilo
  • Brócoli $38.90 kg por kilo
  • Cebolla cambray $6.90 kg por kilo
  • Cilantro $6.90 kg por kilo
  • Durazno melocotón $98.50 por kilo
  • Chile serrano $34.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Aguja de res para cocido $144.70 kg
  • Pierna y muslo de pollo sin piel selecto $89.70 kg
  • Filete de salmón $399 kg
  • Camarón mediano $399 kg
  • Queso manchego rebanado Sabori $39.90
  • Salchicha para asar Parma $138

