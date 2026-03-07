¿Qué es la desconexión digital? Así funciona la propuesta de reforma a la LFT

La Cámara de Diputados dio el primer paso para reconocer en México el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), aprobada por unanimidad el pasado martes 3 de marzo, plantea incorporar este derecho dentro de las obligaciones patronales ya existentes, con el objetivo de que las y los empleados no estén obligados a atender comunicaciones laborales fuera de su jornada de trabajo.

La reforma, que fue respaldada con 447 votos, será turnada al Senado para poder continuar con su proceso legislativo.

¿Qué es la desconexión digital? Así funciona

La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no responder ningún tipo de comunicación laboral (sean mensajes, llamadas o correos) fuera de su jornada de trabajo; esto incluye días de descanso y vacaciones, sin que ello pueda derivar en sanciones o cualquier otro tipo de represalia.

El dictamen define la desconexión digital como el "derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias".

Es decir, la reforma establece que los trabajadores o empleados no están obligados a contestar ningún tipo de comunicación que esté relacionada con su trabajo fuera de sus horas laborales oficiales, ya sea antes de iniciar o una vez concluida su jornada.

Este cambio busca poner un límite a las demandas laborales hechas fuera del horario estipulado en el contrato de una persona, un fenómeno que se intensificó durante la pandemia por COVID-19 con el home office.

La reforma, que propone modificar los artículos 3° y 132° de la LFT, también establece que los empleadores deberán crear políticas internas que garanticen el cumplimiento y el respeto de este derecho.

La desconexión laboral busca restablecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo de la población, reconociendo el derecho a descansar y reduciendo los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento que generan los empleos con alta demanda de tiempo y atención, disfrazados de "compromiso con el trabajo".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Así será la reducción de horas extra por año con la aprobación de la nueva jornada

OF