El mecanismo por el cual el Gobierno federal se coordina con el sector privado rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye, por ahora, cinco mesas técnicas de trabajo, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Las mesas sobre las que trabajan gobierno y sector privado son: automóviles, acero, aluminio, sector farmacéutico y dispositivos médicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

Lo anterior es la nueva forma de colaboración entre la dependencia y las empresas, pues ya no existe el llamado Cuarto de Junto -grupo de trabajo-, que acompañó al Gobierno durante las negociaciones de tratados.

En un encuentro con los medios, al término de la firma del Convenio Marco de Colaboración entre organismos empresariales del sector turismo, Medina Mora afirmó que “son cinco mesas de trabajo que ya están operando, son mesas técnicas en donde la Secretaría de Economía pide apoyo específico con algunos temas en distintos sectores”.

El presidente del CCE dijo que el sector privado estará muy presente en Washington, D.C. durante las negociaciones que se lleven a cabo para revisar el T-MEC.

Explicó que avanzarán “por separado” con Estados Unidos y Canadá, es decir, habrá diálogos bilaterales, “pero con la idea de que esta revisión sea exitosa y continúe el tratado trilateral”.

Hay muchos puntos a tratar entre ambas partes dentro del T-MEC y que tienen que atenderse entre dos partes.

Recordó que el 16 de marzo iniciará la primera ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos, en donde las reglas de origen de los productos será uno de los temas importantes.

Comentó que la revisión del T-MEC ya genera incertidumbre entre el sector privado, por lo que consideró que no es momento para presentar y discutir una reforma electoral.

“Lo que necesitamos son condiciones para que se reactive la inversión, que desde luego es que haya certidumbre, que haya seguridad, luego necesitamos que haya energía, que haya agua para que lleguen más inversiones”, dijo.

A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijo que acompañarán al sector público en los trabajos de revisión del T-MEC.

Dijo que estarán en la primera ronda de negociación con Estados Unidos, en donde se acercarán tanto a autoridades y legisladores como a empresarios estadounidenses.

Sierra agregó que si bien hay temas bilaterales, es innegable que hay una vinculación e integración comercial entre los tres países de América del Norte.

