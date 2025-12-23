¿Puedo comprar casa con Infonavit si estoy en buró de crédito en 2026?

Si planeas comprar una casa en 2026, el Buró de Crédito es una de las mayores preocupaciones, aun si se busca hacerlo mediante un crédito Infonavit. La respuesta es sí importa, pero las condiciones de un préstamo cambiarán según tu historial.

¿Cómo influye el Buró de Crédito en mi préstamo?

A diferencia de los bancos, el Infonavit no niega un crédito por tener deudas pendientes. Sin embargo, utiliza la consulta de tu historial para determinar cuánto dinero puede prestar a una persona. Para eso se cuestiona si se autoriza a Infonavit consultar al buró, y en ese caso:

Si autorizas la consulta y tienes buen historial: Recibes hasta el 100% de tu monto máximo.

Si tu historial no es sano: El préstamo podría limitarse al 80% o 90%.

Si NO autorizas la consulta: El instituto solo te otorgará el 80% del crédito, asumiendo un riesgo mayor.

Esta información aparece en la página de Infonavit Fácil, en la sección de preguntas relacionadas con los créditos para adquirir una vivienda.

Factores que revisa Infonavit para la precalificación

Además del historial crediticio, en 2026 el instituto seguirá evaluando estos lineamientos:

Edad y salario: Muy importante para determinar el plazo y el descuento mensual.

Estabilidad laboral: El tiempo que se lleva cotizando de forma ininterrumpida.

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda: El dinero acumulado a través de tus aportaciones patronales.

Para 2026, se mantiene la regla de edad más plazo. La suma de tu edad más los años del crédito no debe superar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres).

¿Cuánto presta el Infonavit para comprar una casa?

Al cierre de 2025, el crédito Infonavit Total permite obtener hasta 2 millones 830 mil 672 pesos. Aunque es importante

Es fundamental mantener tus finanzas sanas para aspirar al tope máximo y asegurar las mejores tasas de interés en el nuevo año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Este será el salario mínimo de los mexicanos en 2026

OF