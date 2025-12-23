¿Puedo comprar casa con Infonavit si estoy en buró de crédito en 2026?

Si planeas comprar una casa en 2026, el Buró de Crédito es una de las mayores preocupaciones, aun si se busca hacerlo mediante un crédito Infonavit. La respuesta es sí importa, pero las condiciones de un préstamo cambiarán según tu historial.A diferencia de los bancos, el Infonavit no niega un crédito por tener deudas pendientes. Sin embargo, utiliza la consulta de tu historial para determinar cuánto dinero puede prestar a una persona. Para eso se cuestiona si se autoriza a Infonavit consultar al buró, y en ese caso:Esta información aparece en la página de Infonavit Fácil, en la sección de preguntas relacionadas con los créditos para adquirir una vivienda.Además del historial crediticio, en 2026 el instituto seguirá evaluando estos lineamientos:Para 2026, se mantiene la regla de edad más plazo. La suma de tu edad más los años del crédito no debe superar los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres).Al cierre de 2025, el crédito Infonavit Total permite obtener hasta 2 millones 830 mil 672 pesos. Aunque es importante Es fundamental mantener tus finanzas sanas para aspirar al tope máximo y asegurar las mejores tasas de interés en el nuevo año.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF