Los adultos mayores pueden acceder a un ingreso extra gracias al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual cuenta con un programa que da empleo junto con todas las prestaciones que marca la ley. Este también aplicará en 2026.

Vinculación productiva: el programa que promueve empleo para los adultos mayores

Este programa tiene por nombre Vinculación Productiva, y está destinado para aquellas personas que cuentan con su credencial del Inapam, con la que pueden postularse para algún puesto de trabajo.

El portal oficial del Inapam dice que con la Vinculación Productiva se busca la promoción de empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Las empresas que participen, en 2026, como ha ocurrido en años anteriores, deberán reconocer la experiencia de los adultos mayores al llevarlos de regreso al mercado laboral, ofreciendo a cambio un sueldo base, prestaciones de ley, en empleos pagados por hora, jornada, proyecto o servicio.

Los requisitos que las personas adultas mayores deben cumplir para acceder al programa son:

Tener más de 60 años

Contar con tarjeta del Inapam

Presentar una identificación oficial con foto

La empresa a la que se postulen podría pedir otros documentos. Pero también se deben presentar:

La solicitud de inclusión social

Se debe realizar una entrevista con Vinculación Productiva

Seleccionar una oferta de actividad productiva o voluntaria

Gestión de entrevista con empresas

Para conocer más información, consulta la página oficial de Vinculación Productiva en este enlace.

