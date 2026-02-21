Programa del INAPAM ofrece empleo a adultos mayores; requisitos

Los adultos mayores pueden acceder a un empleo gracias al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).Este programa es llamado de Vinculación Productiva, el cual es para aquellas personas que cuentan con su credencial del INAPAM, con la que pueden postularse para algún puesto de trabajo.El portal oficial del Inapam dice que con la Vinculación Productiva se busca la promoción de empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.Las empresas, a través del servicio de Vinculación Productiva, reconocen la experiencia de las personas adultas mayores incorporándolas al mercado laboral brindando: Las empresas que participen deberán reconocer la experiencia de los adultos mayores al llevarlos de regreso al mercado laboral, ofreciendo a cambio un sueldo base, prestaciones de ley, en empleos pagados por hora, jornada, proyecto o servicio.Los requisitos que las personas adultas mayores deben cumplir para acceder al programa son:La empresa a la que se postulen podría pedir otros documentos. Pero también se deben presentar:Para conocer más información, consulta la página oficial de Vinculación Productiva en este enlace.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF