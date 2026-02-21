Sábado, 21 de Febrero 2026

Programa del INAPAM ofrece empleo a adultos mayores; requisitos

Las empresas participantes deberán reconocer la experiencia de los adultos mayores al llevarlos de regreso al mercado laboral

Por: Oralia López

Este programa es llamado de Vinculación Productiva, el cual es para aquellas personas que cuentan con su credencial del Inapam, con la que pueden postularse para algún puesto de trabajo. ESPECIAL / NTX

Los adultos mayores pueden acceder a un empleo gracias al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Cuál es el programa que ofrece empleo a los adultos mayores?

Este programa es llamado de Vinculación Productiva, el cual es para aquellas personas que cuentan con su credencial del INAPAM, con la que pueden postularse para algún puesto de trabajo.

El portal oficial del Inapam dice que con la Vinculación Productiva se busca la promoción de empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Las empresas, a través del servicio de Vinculación Productiva, reconocen la experiencia de las personas adultas mayores incorporándolas al mercado laboral brindando:

  • Sueldo base
  • Prestaciones de Ley
  • Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios
  • En algunos casos, prestaciones superiores a las de la Ley
Las empresas que participen deberán reconocer la experiencia de los adultos mayores al llevarlos de regreso al mercado laboral, ofreciendo a cambio un sueldo base, prestaciones de ley, en empleos pagados por hora, jornada, proyecto o servicio.

Los requisitos que las personas adultas mayores deben cumplir para acceder al programa son:

  • Tener más de 60 años
  • Contar con tarjeta del Inapam
  • Presentar una identificación oficial con foto

La empresa a la que se postulen podría pedir otros documentos. Pero también se deben presentar:

  • La solicitud de inclusión social
  • Se debe realizar una entrevista con Vinculación Productiva
  • Seleccionar una oferta de actividad productiva o voluntaria
  • Gestión de entrevista con empresas

Para conocer más información, consulta la página oficial de Vinculación Productiva en este enlace.

