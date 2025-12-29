Profeco recomienda este lugar de Guadalajara para comprar las uvas de Año Nuevo

A días de la celebración del Año Nuevo los mexicanos se preparan para realizar uno de los rituales típicos de la fecha: la ingesta de doce uvas al son de la medianoche.

Las uvas llegaron a México a través de los misioneros españoles durante la época de conquista. El dulce fruto comenzó a cultivarse en el territorio americano y a día de hoy no solo se consume fresca, sino que es utilizada para la elaboración de vinos, destilados, jugos, conservas y vinagres.

En lo que respecta al ritual de comer las doce uvas al ritmo de las campanadas es una acción que también fue heredada de España y que ha sido adoptada por gran parte del mundo occidental. Se supone que cada uva representa un mes del año así como un deseo a cumplirse en el tiempo venidero. Los bocados se repiten colectivamente en espera de un futuro renovador y esperanzador.

En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado un apartado en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor dedicado a este fruto central del Fin de Año. En él se destaca su contenido de fibra, sus capacidades antioxidantes y su aporte de energía.

De igual forma, esta mañana durante la "Mañanera del Pueblo", Iván Escalante Ruiz promovió el uso de la herramienta digital Quién es Quién en los precios para encontrar los datos del monitoreo realizado por la dependencia en el precio de venta de este fruto a lo largo del país.

¿En dónde es más barato comprar las uvas en Guadalajara?

De acuerdo con datos de la Profeco, el precio más asequible para comprar uvas se encuentra en el Mercado Municipal Número 15 Valentín Gómez Farías, ubicado en la colonia San Juan Bosco en donde el precio por kilo se ubicó en $70 pesos desde el 15 de diciembre.

Con respecto a supermercados, el precio más bajo fue registrado en el Chedraui de avenida Acueducto 6050 en la colonia Lomas del Bosque. El kilo de uvas costó $74.5 pesos el pasado 18 de diciembre.

En ambos casos se trató de la uva roja sin semilla.

