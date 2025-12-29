¿Ya cuentas con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)? El instituto, en colaboración con distintos comercios, ha anunciado un descuento especial exclusivo para los derechohabientes con credencial vigente. Dicho descuento se ofrecerá en las distintas tiendas de la cadena de autoservicio Bodega Aurrera a partir de enero de 2026.

Para aprovecharlo será clave asistir al comercio en los primeros días de cada mes. Y es que, según fue anunciado, del día 1 al 10 de cada mes, se ofrecerá una rebaja del 7 por ciento de descuento en productos de la farmacia. Mientras que del 11 al final del mes, es decir, el resto de días, el descuento será del 5 por ciento.

Adicionalmente, con algunas tarjetas, las personas también podrán recibir una bonificación del 10 por ciento en saldo para farmacia al usar esta modalidad del Inapam.

El convenio entre la institución pública y el establecimiento privado busca ofrecer un ahorro notable para personas mayores para adquirir medicamentos y artículos de salud.

¿Cómo hacer válido el descuento extra para personas con credencial del Inapam en Bodega Aurrera?

Deberás presentar tu credencial del Inapam vigente al momento de pagar en caja o en farmacia, luego de haber solicitado tus productos. Así mismo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de sucursales son parte del convenio, sin embargo, deberás revisar si el comercio en el que te encuentras es parte del listado.

