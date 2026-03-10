Bolsa Mexicana avanza y corta tres sesiones consecutivas de pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un avance del 0.76 % para romper tres sesiones a la baja e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 67 mil 397.94 unidades, en una sesión con resultados mixtos en los índices del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. La menor aversión al riesgo llevó a los índices europeos mostrar fuertes ganancias en la sesión, mientras que los índices en Estados Unidos registraran pérdidas", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0.76 % para romper una racha de tres sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, resaltaron los avances de las emisoras: Industrias Peñoles (+5.79 %), Pinfra (+2.91 %), Gentera (+2.78 %), Banorte (+2.76 %) y Grupo México (+2.49 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este día, el mercado mexicano acumula un rendimiento en lo que va del año del +4.8 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.45 % frente al dólar, al cotizar en 17.59 unidades por billete verde, frente a los 17.67 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 286.7 millones de títulos por un importe de 24.961 millones de pesos.

De las 693 firmas que cotizaron en la jornada, 294 terminaron con sus precios al alza, 375 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos y personales Kimberly-Clark de México (KIMBER B), con el 10.82 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 6.71 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 5.79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma inmobiliaria Vinte (VINTE), con el -5.69 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -4.35 %, y de la y de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -4.2 %.

MF