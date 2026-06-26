Precio del dólar hoy 26 de junio de 2026: Así cerró el tipo de cambio frente al peso mexicano

El precio del dólar cerró la jornada de este viernes 26 de junio de 2026 con una ligera baja frente al peso mexicano. Al término de las operaciones, la divisa estadounidense se cotizó en un promedio de 17.50 pesos por dólar, una disminución de 0.07% respecto al cierre previo de 17.51 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque la variación diaria fue mínima, el comportamiento del tipo de cambio mantiene la atención de inversionistas, empresas y consumidores, especialmente ante un entorno económico marcado por factores internacionales y expectativas sobre la economía mexicana.

Así cerró el dólar frente al peso mexicano

Durante las últimas dos jornadas, el dólar ha mostrado una tendencia descendente frente al peso, reflejando una mayor fortaleza de la moneda mexicana en el corto plazo.

En contraste, el balance semanal indica que la divisa estadounidense acumuló un avance de 0.94%, mientras que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, registra una caída de 5.63%, lo que evidencia una depreciación anual del dólar frente al peso.

Este comportamiento ocurre en un contexto en el que el mercado cambiario continúa reaccionando a las expectativas sobre política monetaria, crecimiento económico y flujos de inversión hacia México.

Aumenta la volatilidad del mercado cambiario

Uno de los indicadores que llamó la atención durante la jornada fue el incremento en la volatilidad del tipo de cambio.

Actualmente, la volatilidad del dólar frente al peso se ubica en 7.77%, ligeramente por encima del nivel de referencia de 7.61%, lo que sugiere un entorno de mayor incertidumbre e inestabilidad para las operaciones cambiarias en el corto plazo.

Si bien la diferencia es reducida, este indicador refleja que los movimientos del mercado podrían intensificarse conforme avancen los próximos meses y se definan diversos factores económicos internacionales.

¿Qué factores influirán en el dólar durante 2026?

Los especialistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio durante 2026 dependerá de diversos elementos tanto nacionales como internacionales.

Entre los factores que podrían favorecer al peso mexicano destacan las inversiones derivadas del nearshoring, así como la llegada de divisas por el Mundial de Futbol 2026, evento que impulsará el turismo y el consumo en distintas regiones del país.

No obstante, también existen riesgos que podrían generar volatilidad, como la renegociación del T-MEC, las políticas arancelarias de Estados Unidos, el ritmo del crecimiento económico y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que podría continuar con una flexibilización de las tasas de interés iniciada a finales de 2025.

Una reducción en las tasas estadounidenses suele disminuir el atractivo del dólar a nivel global, lo que favorecería monedas emergentes como el peso mexicano.

Pronóstico del dólar para finales de 2026

Las principales instituciones financieras mantienen estimaciones relativamente similares sobre el cierre del tipo de cambio para 2026.

La Secretaría de Hacienda proyecta un dólar en 19.70 pesos, mientras que Banorte estima un nivel cercano a 19.30 pesos por dólar.

Por su parte, los analistas consultados por el Banco de México prevén un rango de entre 20.00 y 20.50 pesos, mientras que Citi México calcula una cotización de entre 19.50 y 20.20 pesos.

Además, un sondeo realizado por Reuters ubica el comportamiento esperado del dólar dentro del rango histórico observado durante la última década, de entre 16 y 22 pesos por dólar, acompañado por una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de entre 1.15% y 1.4%, lo que contribuiría a mantener estabilidad en el mercado cambiario durante el próximo año.

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