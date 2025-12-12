¿Por qué los bancos podrían bloquear tus transferencias en 2026 y cómo evitarlo?

Como parte de una iniciativa que busca reforzar la seguridad y evitar que más personas sean víctimas de fraudes o robos en sus cuentas bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impulsó una nueva norma que repercutirá directamente en las transferencias a partir de 2026.

De acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir de enero de 2026 todas las transferencias que superen el Monto Transaccional del Usuario (MTU) establecido podrán ser bloqueadas por la institución financiera responsable.

Esto forma parte de la implementación definitiva del MTU, un mecanismo personalizable que define el tope máximo de dinero que cada usuario puede utilizar en sus operaciones mensuales.

¿Por qué pueden bloquear mis transferencias?

El MTU será obligatorio para todas las cuentas bancarias, excepto para las de Nivel 1. Su objetivo es permitir que los usuarios mantengan un control más preciso de sus movimientos y detecten anomalías con mayor facilidad, al mismo tiempo que refuerza la seguridad de sus cuentas.

Una vez fijado el monto máximo permitido, cualquier operación que lo supere será revisada o incluso bloqueada.

Desde octubre de este año, los bancos de México habilitaron la opción para que cada usuario limite el monto de las transferencias según sus necesidades , pues es un requisito indispensable para mantener la cuenta activa.

En caso de no haber configurado un monto personalizado, las instituciones fijarán un límite promedio que ronda los 12 mil 800 pesos. Sin embargo, si el usuario rebasa esa cantidad —o la que haya establecido por su cuenta—, sus transferencias podrán ser bloqueadas.

Por ello, se recomienda analizar con detenimiento cuántos gastos y movimientos realizas al mes, de manera que puedas establecer un límite acorde a tu actividad financiera y evitar afectaciones por exceder el MTU.

¿Cómo cambiar el MTU?

Modificar el límite de tu cuenta es un proceso sencillo que puedes realizar cuantas veces necesites y en cualquier momento desde la aplicación móvil de tu banco.

Aunque cada institución maneja un proceso diferente, en la mayoría de los casos los pasos son los siguientes:

Accede a tu aplicación bancaria: Dirígete al apartado de Seguridad, Límites de operación o Configuración de cuenta. Ubica la opción “Monto Transaccional del Usuario” (MTU): Desde ahí podrás ajustar el tope por operación, por día o por mes. Define el monto que deseas establecer: Escoge un límite más alto, más bajo o modifícalo cuando lo necesites. Autoriza el cambio con tu token o código SMS: La app confirmará tu identidad antes de actualizar el límite. Guarda la modificación y revisa la información final: Verás reflejado el nuevo monto y las operaciones que abarca.

Recuerda que esta herramienta es una alternativa diseñada para proteger tu capital, brindarte mayor seguridad y permitirte un control más exacto de tus movimientos. Ajustar el MTU de forma consciente no solo te ayuda a prevenir riesgos, sino que también te permite administrar tu dinero de manera más ordenada y segura conforme se acerca su aplicación obligatoria en 2026.

