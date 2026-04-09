Pollo al alza: ¿Cuánto cuesta el kilo tras la inflación de marzo?

El incremento en los precios de alimentos básicos ya se refleja en el pollo, uno de los productos más consumidos en México, luego de que la inflación repuntara durante marzo de 2026.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa anual se ubicó en 4.59%, su nivel más alto desde octubre de 2024 , evidenciando una presión sostenida en la canasta básica.

Inflación fuera de control objetivo

Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumuló dos meses consecutivos por encima del rango establecido por el Banco de México, que es de 3% con un margen de un punto porcentual.

A nivel mensual, los precios avanzaron 0.86%, confirmando que el encarecimiento sigue presente en distintos sectores.

Aunque el dato fue ligeramente menor a lo estimado por analistas, la persistencia de la inflación fuera del objetivo anticipa una postura más prudente del banco central, que el próximo 7 de mayo deberá definir su política de tasas, luego de haberlas recortado a 6.75% en su última reunión.

Alimentos y servicios empujan los precios

El reporte revela que la inflación subyacente —que excluye productos volátiles— se colocó en 4.45% anual. Dentro de este segmento, los servicios crecieron 4.51% y las mercancías 4.38%, consolidándose como uno de los principales focos de presión.

En paralelo, la inflación no subyacente alcanzó 5.05%, impulsada principalmente por los productos agropecuarios, que aumentaron 8.77%. Destaca el alza de 21.77% en frutas y verduras, así como incrementos en energéticos y tarifas.

Del jitomate al pollo: así impacta en tu bolsillo

El encarecimiento no ha sido uniforme. Productos como el jitomate (+42.01%) y el pepino (+42.71%) encabezaron las alzas, seguidos por el transporte aéreo (+26.28%) y el limón (+18.26%). En este contexto, el pollo registró un aumento más moderado de 2.82%, pero constante en el gasto diario.

Actualmente, el precio del pollo varía dependiendo del corte y del punto de venta, ya sea en cadenas como Walmart y Soriana o en mercados locales:

Pollo entero: entre 39 y 59.33 pesos por kilo

Pierna con muslo: de 29.90 a 36.90 pesos por kilo

Pechuga sin hueso: entre 94.90 y hasta 200 pesos por kilo

Milanesa de pechuga: entre 195 y 232 pesos por kilo

UNSPLASH

Estas variaciones dependen de factores como la región, la oferta, la demanda y los costos logísticos, pero confirman una tendencia: el pollo, aunque aún accesible frente a otras proteínas, también comienza a resentir la presión inflacionaria.

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