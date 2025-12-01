Organismos empresariales reconocieron la afectación económica causada por los bloqueos carreteros realizados por productores y transportistas la semana pasada, aunque destacaron que el impacto fue menor en comparación con eventos anteriores.

Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), explicó que la afectación no fue tan marcada como en bloqueos anteriores. “En esta ocasión no lo tenemos tan claro porque los bloqueos no fueron tan significativos; sí tenemos identificados a cuatro o cinco bloqueos en Jalisco, sin embargo, el tráfico en general se mantuvo libre”, precisó.

Entre los sectores más afectados se encuentra la industria, el sector alimentario y la agricultura, especialmente porque las mercancías no podían llegar a la ciudad. Por el contrario, el turismo no reportó afectaciones, y la vialidad hacia Puerto Vallarta permaneció abierta, lo que permitió que Jalisco estuviera al margen de las interrupciones más graves registradas en otros estados.

No obstante, Flores López reconoció que estos bloqueos provocan un incremento de costos, principalmente en productos perecederos, que tendrán que ser absorbidos por los comercializadores y las empresas.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) valoró la decisión de los productores y transportistas de levantar los bloqueos, así como el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para canalizar mediante el diálogo las inconformidades que originaron estas movilizaciones.

El organismo resaltó que la reapertura de las principales rutas del país es una buena noticia para las familias y los negocios formales, al permitir restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica. “Cada día con carreteras abiertas es un día en que los comercios pueden vender y las empresas familiares pueden cumplir con sus compromisos”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur México.

Además, el organismo empresarial consideró relevante la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo, pues estas permiten atender demandas legítimas sin trasladar el costo a terceros, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas familiares.

La Confederación reiteró su disposición a coadyuvar en estos espacios, aportando información desde el territorio y propuestas para reducir costos logísticos, fortalecer la seguridad en corredores comerciales y dar mayor certidumbre a los negocios familiares. “Nuestro compromiso es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias mexicanas, acompañando los acuerdos que se construyan por la vía institucional y en beneficio del país”, concluyó.

Productores de Zacatecas anuncian nuevos bloqueos

Para este lunes se han anunciado movilizaciones y bloqueos carreteros en varios puntos de Zacatecas como parte de las protestas que emprenderán los productores contra la Ley de Aguas Nacionales y por el incumplimiento de acuerdos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias federales.

Por medio de un video difundido en redes sociales, integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) anunciaron que este 1 de diciembre tomarán las casetas de peaje de las autopistas Osiris, así como la de Calera, desde temprana hora, por lo que se pidió a la ciudadanía tomar precauciones y comprensión ante esta movilización.

En el video, Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, informó que esta jornada de manifestaciones se deriva de una reunión realizada el pasado viernes en las oficinas de la Conagua, en la que no obtuvieron respuesta a los compromisos establecidos en la última minuta firmada el 20 de noviembre.

Se menciona que parte de esos incumplimientos se relaciona con la Secretaría de Gobernación, así como con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la CFE y Conagua, con cuyas instituciones no se ha logrado avanzar en la regularización de productores que adeudan recibos de luz, lo que les ha impedido integrarse al programa de la cuota energética.

Al no recibir respuesta a sus demandas, la UPAZ decidió sumarse a la protesta nacional que se realizará este lunes.

También circula una convocatoria de los productores de la región de El Bordo y sus comunidades, ubicadas en el municipio de Guadalupe, en donde se declaran en paro y plantón indefinido a partir de este lunes para protestar por la Ley de Aguas Nacionales.

La convocatoria en esta comunidad es a las 6:00 de la mañana en el Jardín Principal, desde donde saldrán los productores en caravana rumbo a la capital de Zacatecas para sumarse a la movilización nacional.

CT