La piratería en México es un problema serio y para darle dimensión basta con revisar algunas cifras.

Los altos niveles de piratería en México lo ubican en el primer sitio de toda América Latina, estimándose que el comercio ilícito de mercancía puede representar hasta un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país , de acuerdo con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi).

Ese porcentaje es el doble del 4% que representa la piratería en Brasil, equivalente a más de 63 mil millones de dólares anuales, con pérdidas para el fisco de 18 mil millones de dólares .

De acuerdo con el estudio "El Impacto de la Falsificación en Latinoamérica" de dicha organización uno de cada tres productos vendidos en México proviene del mercado ilegal, es decir, puede ser falsificación o contrabando.

Las mayores afectaciones están en autopartes, farmacéuticos y ropa con más del 10% del mercado de bebidas alcohólicas falsificadas y millones de medicamentos falsos , que por lo tanto se venden sin control sanitario.

Durante el Seminario "El rol de la propiedad industrial en el fortalecimiento y crecimiento del PIB de las economías latinoamericanas", la Asipi explicó que la "tolerancia institucional y baja probabilidad de sanción alimentan la percepción de que el comercio ilícito es una actividad de bajo riesgo", además de que hay una escasez de campañas educativas limita el incremento de la conciencia pública sobre el impacto económico y sanitario.

Piratería: La situación en México

El presidente de la Asipi, Matias F. Noetinger, dijo que, aunque México tiene marcos regulatorios relativamente sólidos, son debilitados por la permeabilidad que hay en las aduanas, el crimen organizado y por las sanciones poco efectivas .

Consideró que una de las acciones que podrían hacerse es tener mayor control en las aduanas fronterizas, realizar campañas de concientización y sanciones al infractor.

En el evento, la directora divisional de protección a la propiedad intelectual del IMPI, Carolina Pérez Luna, dijo que desde el tercer trimestre del año pasado se implementó la "Operación Limpieza".

Del 1 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo 20 operativos magnos en los que se aseguraron 7 millones 787 mil 605 productos apócrifos por un valor de 934 millones de pesos.

De acuerdo con el IMPI la piratería física se desplaza por la venta de productos por plataformas digitales .

Pérez Luna afirmó que el reto para el 2026 es atacar la piratería digital porque no solamente hay productos piratas en las tiendas, mercados o tianguis, también está en el comercio electrónico.

En su turno, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que trabajan en distintos frentes y además del ataque a la piratería y contrabando fomentan el registro de patentes.

Expuso que en lo que va del 2025 se registraron más de 900 patentes y 181 están pendientes de otorgarse por lo que se podría cerrar el presente año con aproximadamente mil patentes.

Agregó que a partir el crecimiento económico se impulsará fomentando el registro de productos a través de indicaciones geográficas y denominaciones de origen porque ello hará que haya más actividad productiva en las localidades.

