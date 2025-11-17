Buen Fin: ¿Cuánto gastaron en promedio los mexicanos esta temporada?

En los primeros cuatro días de la décima quinta edición de El Buen Fin, los mexicanos compraron mayoritariamente en tiendas físicas, donde se concentraron seis de cada diez adquisiciones, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). El organismo explicó que, pese al crecimiento del comercio en línea en los últimos años, los consumidores continúan apostando por acudir a los establecimientos para ver los productos, comparar precios directamente y aprovechar las promociones presenciales que muchas veces incluyen descuentos adicionales o facilidades de pago. La celebración de este fin de semana largo de ofertas y descuentos, que se realiza del 13 al 17 de noviembre de 2025, registró compras promedio de 5 mil pesos.De acuerdo con el organismo que agrupa a los comerciantes del país, la gran mayoría de los consumidores pagó con tarjeta de débito o crédito, ya que 89% de los negocios reportó que sus clientes utilizaron estos métodos de pago.En la encuesta realizada por la Concanaco-Servytur se encontró que los emprendedores y empresarios señalaron un incremento del 30% en sus ventas durante los tres días de El Buen Fin.Los estados con mayor participación en ventas son Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí.Hace unos días, el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, comentó que esta edición busca promover el consumo responsable y apoyar a la economía nacional mediante la compra de productos fabricados en el país, lo que contribuye a generar empleos e impulsar la actividad productiva.“Este año el foco principal será acompañar al consumidor para que viva la mejor experiencia posible y garantizar que cada oferta y descuento sean reales y transparentes” en los más de 200 mil comercios participantes de esta edición, en la que se espera un incremento de 15.7% en las ventas, explicó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP