Buen Fin: ¿Cuánto gastaron en promedio los mexicanos esta temporada?

En los primeros cuatro días de la décima quinta edición de El Buen Fin, los mexicanos compraron mayoritariamente en tiendas físicas , donde se concentraron seis de cada diez adquisiciones, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El organismo explicó que, pese al crecimiento del comercio en línea en los últimos años, los consumidores continúan apostando por acudir a los establecimientos para ver los productos , comparar precios directamente y aprovechar las promociones presenciales que muchas veces incluyen descuentos adicionales o facilidades de pago.

La celebración de este fin de semana largo de ofertas y descuentos, que se realiza del 13 al 17 de noviembre de 2025, registró compras promedio de 5 mil pesos.

De acuerdo con el organismo que agrupa a los comerciantes del país, la gran mayoría de los consumidores pagó con tarjeta de débito o crédito, ya que 89% de los negocios reportó que sus clientes utilizaron estos métodos de pago.

En la encuesta realizada por la Concanaco-Servytur se encontró que los emprendedores y empresarios señalaron un incremento del 30% en sus ventas durante los tres días de El Buen Fin.

Los estados con mayor participación en ventas son Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí.

Hace unos días, el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, comentó que esta edición busca promover el consumo responsable y apoyar a la economía nacional mediante la compra de productos fabricados en el país, lo que contribuye a generar empleos e impulsar la actividad productiva.

“Este año el foco principal será acompañar al consumidor para que viva la mejor experiencia posible y garantizar que cada oferta y descuento sean reales y transparentes” en los más de 200 mil comercios participantes de esta edición, en la que se espera un incremento de 15.7% en las ventas, explicó.

