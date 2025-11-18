Pensión Mujeres Bienestar: Beneficiarias que cobran HOY 18 de noviembre

El calendario de pagos de todas las Pensiones del Bienestar fue publicado en semanas recientes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos qué beneficiarias cobran este 18 de noviembre el pago de su Pensión Mujeres Bienestar.

Cabe resaltar que Montiel especificó que estos pagos solo corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de los programas sociales: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

¿Qué es el programa Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como objetivo brindar un apoyo económico a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad, el monto consta de 3 mil pesos bimestrales . Al cumplir los 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cabe puntualizar que durante este 2025, los periodos de incorporación se realizaron cada dos meses, siendo el último mes de registro en octubre.

Este es el apellido de las beneficiarias que cobran este martes 18 de noviembre

Con base en el calendario oficial, las beneficiarias que cobrarán hoy, 18 de noviembre, son aquellas cuyos apellidos inicien con la letra:

Martes 18 de noviembre: M

Es importante recordar que la secretaria ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

