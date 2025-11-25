Black Friday 2025: ¿A qué hora comienzan los descuentos en Liverpool?

Liverpool es una de las tiendas que cada año se suman al Black Friday, por lo que, en noviembre, tendrá una jornada llena de descuentos irresistibles con los que pretende premiar a sus clientes más fieles, pero también atraer a nuevos compradores. Aquí te decimos a qué hora inicia.

El Black Friday, o Viernes Negro, es un evento comercial anual que se ha convertido en una tradición en todo el mundo. Este tiene su origen en Estados Unidos, y, al principio, el término hacía referencia a la gran afluencia de tráfico y compradores tras el Día de Acción de Gracias.

Con el tiempo, el Black Friday se extendió a otros países, convirtiéndose en un fenómeno global, influenciando, incluso, al comercio electrónico, e inspirando eventos similares como El Buen Fin, que se lleva a cabo cada año en México desde el 2011.

¿A qué hora comienza el Black Friday en Liverpool?

A través de su página oficial, Liverpool informó que ya se alista para ofrecer las mejores ofertas en el Black Friday 2025, el cual, se llevará a cabo el próximo viernes 28 de noviembre, a solo dos semanas de distancia del Buen Fin.

Las ofertas estarán disponibles desde la primera hora de la fecha mencionada en la app Liverpool Pocket y en su página web: liverpool.com.mx. En los puntos de venta físicos, las ofertas podrán aprovecharse desde el momento de la apertura de las tiendas, que es, generalmente, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Cabe decir que, usualmente, Liverpool extiende la duración de las ofertas del Black Friday para que abarquen todo el fin de semana, llegando hasta el Cyber Monday.

¿Qué ofertas tendrá Liverpool por el Black Friday 2025?

El Black Friday en Liverpool es una excelente oportunidad para aprovechar descuentos exclusivos en una amplia variedad de productos. De acuerdo con la cadena de tiendas departamentales, durante esta jornada, los clientes podrán encontrar descuentos en varios departamentos, desde electrónicos hasta moda, hogar y más.

Para conocer las ofertas específicas, es necesario estar al pendiente de las redes oficiales de las tiendas durante los días previos al Black Friday.

MB