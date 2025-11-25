Black Friday 2025: ¿Qué ofertas tendrá Amazon y cómo aprovecharlas?

El Black Friday 2025 está cada vez más cerca y, aunque esta iniciativa nació en Estados Unidos, este año la campaña se extenderá a México con el objetivo de ofrecer una oportunidad adicional para conseguir regalos de Navidad a precios especiales.

Con una dinámica muy similar a la del Buen Fin, el Black Friday se celebra cada año justo después del Thanksgiving, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña y de compras.

Empresas como Amazon suelen liderar esta jornada de descuentos, ya que ofrecen cientos de promociones irresistibles en una gran variedad de productos, convirtiéndose en uno de los comercios más atractivos para las compras navideñas, especialmente cuando se necesita adquirir varios artículos.

Si estás interesado en aprovechar esta mega venta, continúa leyendo, ya que a continuación te presentamos todos los descuentos que Amazon tendrá disponibles este Black Friday 2025.

¿Cuándo inicia el Black Friday 2025?

Por tradición, el Black Friday se lleva a cabo el viernes posterior al Thanksgiving. Este año tendrá lugar el 28 de noviembre, iniciando a las 00:00 horas y finalizando a las 23:59. Sin embargo, muchos comercios suelen extender su periodo de ofertas.

En el caso de Amazon, un solo día no es suficiente. La empresa anunció que sus rebajas estarán disponibles del jueves 27 de noviembre al lunes 1 de diciembre , con el fin de que los clientes tengan tiempo suficiente para realizar sus compras. Aun así, se espera que las ofertas más fuertes se concentren en el día oficial del Black Friday.

¿Qué promociones tendrá Amazon por el Black Friday?

Durante esta venta especial, Amazon destaca con ofertas de hasta el 60% en artículos seleccionados, además de facilidades de pago y diversos beneficios para mejorar la experiencia de compra.

Entre las promociones más llamativas, Amazon ofrecerá envíos gratis y hasta 24 meses sin intereses del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

También habrá descuentos en los siguientes departamentos:

Belleza

Electrónicos

Moda

Hogar y cocina

Mascotas

Videojuegos

Juguetes

Mejoras del hogar

Cuidado personal

Básicos para el hogar

Libros

Oficina y papelería

Deportes

Y más

El Black Friday 2025 de Amazon llega a México con grandes descuentos. Captura de pantalla/Amazon

Además, podrás elegir entre diversos métodos de pago: tarjeta de crédito o débito, efectivo, meses sin intereses, pago en quincenas, vales de despensa y tarjetas de regalo.

A diferencia del Buen Fin, el Black Friday aplica principalmente en tiendas en línea , por lo que esta es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo todo lo que Amazon ofrece.

¿Cómo aprovechar los descuentos de Amazon?

Identifica previamente los productos que te interesan.

Monitorea los artículos para detectar el mejor momento de compra.

Consulta el sitio oficial para conocer todas las ofertas y los términos y condiciones.

Guarda capturas o correos de compra para posibles aclaraciones.

Revisa reseñas para asegurarte de que el producto vale la pena.

Si un artículo es muy demandado, cómpralo rápido o ten una alternativa preparada.

Establece un presupuesto para evitar compras impulsivas.

El Black Friday 2025 será una excelente oportunidad para conseguir productos a precios especiales, especialmente a través de Amazon , que cada año amplía sus descuentos y beneficios. Con un presupuesto definido y una estrategia clara, podrás adquirir lo que necesitas sin gastar de más y con total seguridad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

XP