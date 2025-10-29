Pensión IMSS: Por qué algunos jubilados no recibirán aguinaldo en 2025

Para este 2025, no todos los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán aguinaldo. Para saber si un pensionado es acreedor o no a dicha prestación, se debe tomar en cuenta el régimen bajo el cuál se haya tramitado la pensión del sujeto.

De acuerdo con información del propio IMSS, existen dos leyes que regulan a las pensiones en México: la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) y la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97).

En ese sentido, solo aquellos pensionados bajo la Ley 73 tendrán derecho a recibir aguinaldo correspondiente al pago de noviembre de el año presente. Este pago equivale a una mensualidad completa de pensión, sin incluir asignaciones familiares, ayudas asistenciales o complementos adicionales, los cuales podrán sumarse en caso de existir.

Esto quiere decir que aquellos jubilados bajo la Ley 97, debido a que cotizan a través de cuentas individuales administradas por las Afores, no recibirán aguinaldo. Este esquema de retiro funciona con base en los ahorros acumulados durante la vida laboral del pensionado y no contempla prestaciones adicionales por parte del Instituto.

¿Cómo saber de qué régimen eres para conocer si tendrás aguinaldo?

Revisa el comprobante mensual de pago de pensión. Ahí debe aparecer la ley bajo la cual se otorgó el beneficio.

Ingresa al portal del IMSS con la Clave Unica de Registro Poblacional (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS).

Para evitar confusiones, el IMSS expresó en un comunicado que solo aquellos que se jubilaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 podrán recibir el pago en noviembre de 2025. Aquellos pensionados bajo el sistema Afore no podrán recibir esta prestación, luego de que no es parte de su esquema.

Te puede interesar: Peso TITUBEA frente al dólar en la cotización de apertura del miércoles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB