Con el propósito de fortalecer la comunidad de mujeres emprendedoras e impulsar el crecimiento de sus negocios, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) participó en la tercera edición de “Un Día para Dar Jalisco” con la inauguración de la Feria de Mujeres Emprendedoras, un encuentro de carácter cultural y económico.

“Un Día para Dar Jalisco” forma parte del movimiento global Giving Tuesday, en el que participan más de 105 países. Esta iniciativa se ha consolidado como un modelo de acción colectiva que articula cinco semanas de actividades destinadas a promover la generosidad, el voluntariado y la cultura de la donación.

La feria tuvo lugar ayer frente al Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), en la Zona Centro de Guadalajara, y fue encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de SISEMH. La acompañaron Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; Karina Alejandra Hernández Ponce, Directora del CREA; Linda Inés Dávila Quintero, representante de Un Día para Dar Jalisco, y María Esther Cisneros Quirarte, de Reconstruyendo Vidas A.C.

Loya Hernández destacó que esta participación refuerza los ejes prioritarios de la dependencia y reiteró que el emprendimiento es una vía esencial para el bienestar de las mujeres. Señaló que la autonomía económica es un derecho humano fundamental que contribuye a romper ciclos de violencia.

El evento reunió a más de 20 mujeres emprendedoras. Además, se habilitaron espacios para la venta de productos elaborados por mujeres del reclusorio femenil y por sobrevivientes de cáncer, quienes presentaron artículos realizados en procesos de arteterapia.

