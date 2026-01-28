El pago de la Pensión correspondiente al mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya tiene fechas definidas oficialmente. Conocerlas es importante para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas personales y evitar contratiempos al momento de cobrar su dinero.

Fecha de pago de la pensión ISSSTE de febrero 2026

Los beneficiarios del ISSSTE recibirán el depósito de su pensión correspondiente a febrero de 2026 antes de que inicie el mes. El pago está programado para el viernes 30 de enero, siguiendo la práctica establecida por el instituto de hacer los depósitos antes de concluir el mes anterior.

Este pago adelantado facilita la planeación financiera de los jubilados y pensionados, garantizando que los recursos estén disponibles con tiempo. La fecha adelantada no altera la cantidad de la pensión ni afecta otros beneficios.

Fecha de pago de la pensión IMSS de febrero 2026

Por otra parte, los jubilados y pensionados del IMSS recibirán su pago de febrero 2026, algunos días después del inicio del mes. El calendario oficial señala que el depósito será el martes 3 de febrero.

El acomodo responde a que el 1 de febrero cae en domingo y el 2 de febrero es día festivo y de descanso obligatorio (puente) en México debido a la conmemoración de la promulgación de la Constitución, por lo que no operan los bancos para realizar transacciones. Por ello, el primer día hábil disponible para realizar la dispersión es el 3 de febrero.

¿Por qué el ISSSTE paga antes que el IMSS?

La diferencia en las fechas de pago de cada institución tiene que ver con la forma de manejar su calendario de dispersión:

ISSSTE: Realiza el depósito al último día hábil del mes anterior al periodo que cubre, en este caso, al 30 de enero de 2026 (que este año cae en viernes).

al periodo que cubre, en este caso, al 30 de enero de 2026 (que este año cae en viernes). IMSS: Respeta el primer día hábil del mes correspondiente, ajustando la fecha cuando existe un fin de semana o día festivo, lo que en febrero de 2026 resulta en martes 3 de febrero.

