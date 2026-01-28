Estas son las mejores ofertas en Sams Club para terminar enero 2026

Sam’s Club tiene activas todas las ofertas y descuentos por la Venta Única en Tecnología de 2026, una iniciativa dirigida a los compradores suscritos a la cadena de supermercados que estén interesados en productos como pantallas, cómputo, línea blanca, electrodomésticos y muebles.

La preventa de la Venta Única en Tecnología de 2026 comenzó el día de ayer y estará en esta mismo periodo durante todo el día de hoy. Por el momento, las ofertas se encuentran exclusivamente a través de la tienda en línea, por lo que no debes preocuparte por desplazarte para aprovechar las ofertas o por los horarios de las tiendas físicas. Después de esta etapa de preventa, Sam’s publicará las ofertas que podrás encontrar en el modelo de compra presencial.

A continuación las ofertas a las que puedes acceder hoy miércoles 28 de enero de 2026 en la tienda en línea de Sam’s Club.

Estas son las mejores ofertas en Sam’s Club para terminar enero 2026

Pantallas

LG NanoCell 86” 4K de $28,047.56 a $19,322.42

Samsung UHD Crystal 85” de $24,550.97 a $18,185.87

TCL QLED 50” Google TV de $9,917.97 a $6,441.83

Equipos de cómputo

Laptop ASUS VivoBook i5 / 16 GB RAM / 512 GB SSD de $14,932.73 a $11,945.57

Lenovo Ideapad Slim 3 / i3 / 8 GB RAM / 512 SSD de $11,966.03 a $8,426.45

Combo gaming ASUS Ryzen 5 / 16 GB RAM / 512 SSD de $27,618.94 a $22,093.73

Electrodomésticos

Horno LG NeoChef de $4,397.85 a $3,066.95

Licuadora Oster clásica 1.25L gris de $1,634.74 a $1,327.85

Procesador Nutribullet Personal Blender Pro de $2,351.87 a $2,114.54

Otras ofertas

Bocina inalámbrica JBL PartyBox 710 de $15,343.97 a $13,808.45

Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart de $15,241.66 a $11,146.61

MacBook Air M2 / 512 GB / 13” de $20,998.73 a $17,997.00

Veloci Pacer Evo Sport 150cc Roja de $33,757.97 a $19,435.98

Veloci Thyron Evo Sport 200 Verde de $38,872.96 a $27,619.98

Veloci Rubak EVO Sport 220 Naranja de $31,711.96 a $24,550.98

Además de los descuentos, puedes tomar en cuenta que Sam’s Club otorga facilidades de pago de hasta 18 meses sin intereses al comprar con tarjetas de crédito participantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB