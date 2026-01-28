Estas son las mejores ofertas en Sams Club para terminar enero 2026

Sam’s Club tiene activas todas las ofertas y descuentos por la Venta Única en Tecnología de 2026, una iniciativa dirigida a los compradores suscritos a la cadena de supermercados que estén interesados en productos como pantallas, cómputo, línea blanca, electrodomésticos y muebles.La preventa de la Venta Única en Tecnología de 2026 comenzó el día de ayer y estará en esta mismo periodo durante todo el día de hoy. Por el momento, las ofertas se encuentran exclusivamente a través de la tienda en línea, por lo que no debes preocuparte por desplazarte para aprovechar las ofertas o por los horarios de las tiendas físicas. Después de esta etapa de preventa, Sam’s publicará las ofertas que podrás encontrar en el modelo de compra presencial.A continuación las ofertas a las que puedes acceder hoy miércoles 28 de enero de 2026 en la tienda en línea de Sam’s Club.PantallasEquipos de cómputoElectrodomésticosOtras ofertasAdemás de los descuentos, puedes tomar en cuenta que Sam’s Club otorga facilidades de pago de hasta 18 meses sin intereses al comprar con tarjetas de crédito participantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB